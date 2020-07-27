中美閉館 風度很不一樣

美國下令中方72小時內關閉休斯頓總領事館，中方遲疑了兩天，照貓畫虎，反擊! 下令美方72小時關閉成都總領事館。這是尼克松派基辛格秘訪中國幾十年來，罕見的事件，關注者很多，發現同是閉館，做法很不一樣。

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既然雙邊關係壞到這一地步，限定72小時閉館，沒有任何餘地，走人! 美方知道已無可挽救，走得痛快，走前總領事林傑偉還在懷念美中友誼；中方總領事蔡偉似有不甘，23日接受報道時稱，對於美方悍然要求中方關閉領館一事，“不承諾關閉領館，直到另行通知”。空中拍攝的照片還顯示，領館院內點火焚燒文件，濃煙四起，不知道裡面發生了什麼緊急事情。

好在中方按時撤館了。中國外交部發言人華春瑩放出一張照片，暗示美方撬門砸所，強行進入，據美聯社報道，中國外交官星期五下午4點前提前離開休斯頓領事館後，美國聯邦特工檢查了領事館的大門……

中方“接管”成都總領館，大張旗鼓宣傳，『環球時報』為此做了一個有點炫耀的大標題：“中方接管美駐成都總領館，外交部，我們從正門進入，光明正大”。顯得很風光!

蔡偉雖然當時暗示不一定撤館，但撤退過程看起來很順利，沒有人圍觀，沒有人喊“美國萬歲”，更沒有人喊“特朗普萬歲”。

成都總領事館那邊，景觀很不一樣，中國當局下令關閉後，總領事館幾條街和直通領館的一條主道都被警方封鎖，街口站着許多警察。很快就有人在領事館門口放鞭炮慶祝，後來他被警方帶走了。還有一個視頻顯示，一位女網紅，興奮地在領事館門前不遠講演，也被警察擰着胳膊帶走。美國總領事館門前不遠處，有許多人張望，圍觀，有人高喊“中國萬歲”，“習主席萬歲”……

成都總領館內部是什麼情況？休士頓中國總領事蔡偉不多言，成都總領事林傑偉話多。他還為撤館專門錄製了視頻，影片一開始，是降旗儀式，美國國旗徐徐落下，兩名軍人將國旗疊得方方正正，一名中士正步走向總領事，把國旗交到他手中。林傑偉以中文感性回顧自己30年來和中國的緣分，他表示有幸擔任成都總領事職務，還回顧了自己30年前到四川師大學習，他說成都是自己的“第二故鄉”。有網友評論，“很有尊嚴”。

林傑偉還在微信朋友圈發出告別感言，開頭便說：“今天是悲傷的一天”。他發推說：“作為美國駐成都總領事，我一直很榮幸能夠專註於建立關係，為貴州、重慶、雲南、四川和西藏的兩億與人提供服務。每一天，我們的僱員都在為數以千計的中國學子和旅行者發籤證，尋找促進兩國間互利貿易的機會……我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼”。

林傑偉的夫人是來自台灣的莊祖宜，作家兼美食家，成都幾年，戀戀不捨，在微博表達一下自己的心情，她關心的是領事館100多名的本地僱員，一夜之間失業了，何去何從。對於一大批“愛國者”惡言相向，莊祖宜表示，“近日社交媒體上謠言滿天飛，我過去的各種分享被翻來倒去的解讀，一些直率到堪稱莽撞的用字遣字自己看了也很遺憾，但我相信心地光明是看得見的，沒有必要刪改或關閉平台。”

美國使館相關的博文下面儘是些“美國滾出去”，“中國強大了”，推上有人把這形容為自我高潮，吃相難看。

網絡上傳着一張美國成都總領館工作人員在機場候機室的照片，他們手拉着寫着“我們很快見面”、“成都加油!”“中國加油!”的橫幅，臉上洋溢着笑容…….