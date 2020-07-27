反制中國強推港區國安法 歐盟將正式回應

中國推動港區國安法引起歐盟27會員國關注，預計最快在7月28日將對外正式回應，除禁止向香港出口用於鎮壓及監視的設備，也將提出居留及簽證方面措施。另外，劉鶴今天將於歐盟官員主持中歐經貿高層視頻對話。

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《中央社》消息，國際反對北京推動制訂港區國安法，除加拿大、澳大利亞及英國宣布中止與香港的引渡協議，美國總統特朗普7 月14日宣布簽署“香港自治法”，可對實施港區國安法的中國官員與金融機構祭出制裁與簽證限制。

歐洲方面，除歐洲議會提案強烈譴責北京不斷干涉香港內政，呼籲會員國向國際法院提訴訟外，歐盟27個會員國代表上周在布魯塞爾開會後同意將作出正式回應。 歐盟預計最快在7月28日宣布具體內容，可能包括限制出口用於鎮壓及監視設備、提供香港學生獎學金及關注香港民運人士的審判、密切關注香港9月立法會選舉、審視貿易往來，以及由會員國提出庇護、簽證、居住及移民措施。

歐盟7月13日舉行外長會議時決定，中國實施港區國安法影響歐中關係，歐盟將協調會員國採取行動。 歐盟外交和安全政策高級代表博萊爾上周強調，香港的自治、穩定及保障自由等嚴峻挑戰進一步升高，對此歐盟不會袖手旁觀，坐視中國試圖透過實施嚴厲的國家安全法進一步削減香港自由。

不過，27會員國雖同意在歐盟層級作出回應，但因歐洲希望與中國早日達成貿易協定，外界關注歐盟28日回應的強度。

另據中國官媒報道，中國副總理劉鶴今天將與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯，以視頻方式共同主持第八次中歐經貿高層對話。雙方將圍繞“開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復蘇增長”主題，進行討論。