新冠病毒 朝鮮試圖怪罪韓國

專家認為，數月來拒不承認本國有新冠病毒的朝鮮當局，正在利用一名脫北者重返朝鮮事件，把本國發生的新冠病毒歸咎於韓國。

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朝鮮官媒26日披露一名疑似感染新冠病毒的脫北者19日越過三八線重返朝鮮，進入邊境城市開城，他被指涉嫌感染惡性新冠病毒，朝鮮為此於25日召開黨中央政治局緊急擴大會議，討論這一事件“對開城市造成致命性、破壞性災難的危險”。

金正恩的一句話特別引起外界關注，他稱，“在過去六個月，全國各界都在謀求強有力的防疫對策，儘管封鎖了所有通道，仍發生了惡性病毒流入我國的危險事件”。平壤當局立即決定封鎖與韓國接近的開城。但是，當局如此高調，卻引發專家懷疑。

半年多來，朝鮮一直堅稱本國沒有出現一例新冠肺炎，儘管疫情首先發生在它的緊鄰且關係最密切的中國，並在中國及韓國很早就大肆蔓延開來，因此，許多專家對平壤的解釋表示懷疑。

專家認為，新冠肺炎極可能早就出現在朝鮮，但平壤當局現在尋求把疫情蔓延的責任歸咎於韓國而不是中國。

星期一，韓國官方表示，朝鮮指涉嫌感染新冠病毒的返朝脫北者，在韓國從來沒有呈現過陽性，更沒有與已確診的患者有過接觸。韓國這次處理新冠疫情快速有效受到國際稱讚，主要的手段是快速檢測，檢測了總共150萬人。

朝鮮為什麼要這樣做？一種可能是疫情捂不住了，必須找到替罪羊；但根據朝鮮問題專家李敏英分析，更可能的一個原因就是借脫北者重返推卸當局本身應該承擔的責任，這樣就可以譴責韓國邊界控制疏漏，甚至可以指控韓國故意放走脫北者返朝，讓他回國傳染病毒等等。國際危機組織東北亞事務專家金杜妍表示，公開指責韓國失職，朝鮮可以合情合理地接受來自韓國的援助。

但也有分析認為，朝鮮利用這一事件會冒着產生反面效果的風險，那就是，如果朝方的報道屬實，脫北者越過軍事分界線進入開城市，朝鮮軍隊完全沒有發現任何情況，意味着警戒作戰失敗。換句話說，讓朝鮮領導層可能十分震驚的是，一名脫北者返朝如入無人之境？

人權組織分析，平壤對脫北者一般都指其為國家敵人，脫北者返朝的情況極少，返朝後，將會冒着治之以重罪的危險，根據韓國政府，最近五年，總共有11名脫北者從韓國重返朝鮮。

但是穿越三八線返朝的極其罕見，這一地區被視為是世界上封鎖最嚴密最敵對的軍事控制區，地雷密布，鐵絲網羅織，但是韓國軍方認為，曾有一名脫北者是從江華島偷渡返朝的。此人並未查證，但韓媒報道說他24歲，2017年渡江來到韓國，他稱重新返國的理由是韓國指控他涉嫌強姦。上個月，這位男子出現在另外一個脫北者主持的YouTube上，他稱需要七小時才能游到韓國，在訪談中，他表示，因為想念在朝鮮的家庭，哭了整整十天。

朝鮮的衛生條件公認難以應對疫情，元月份，為防止新冠疫情，朝鮮關閉了邊界。