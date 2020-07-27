日本官房長官說：美中關係安定對國際社會極其重要

日本官房長官菅義偉在7月27日的記者會上，針對中美關係對立不斷升級指出：現在新型冠狀病毒感染在全世界擴大，國際合作愈發顯得重要，世界第一、第二經濟大國的美中關係的安定對國際社會及其重要。

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菅義偉指出:作為我國，與同盟國美國在強韌的信任關係的基礎上，推進在各個領域裡的合作，同時也與中國進行意見溝通，我們的這種想法沒有改變。

最近中美圍繞新冠流行責任問題、香港問題及互關領事館的問題對立不斷升級，對此菅義偉指出：對於第三國所採取的措施，不想發表評論。同時他指出：對於美中關閉總領事館的動向，我們正加以注視。

日本時事通信社7月27日發文指出：由於香港問題等惡化的美中關係，發展到在外公館閉鎖的異常的事態，對立不斷加深。在休斯頓和成都以外，兩國在對方國家還各有四個領事館，兩國互相要求對方關閉的行動可能還會擴大。

美國7月21日下令休斯頓中國總領館在72小時內關閉，從7約24日晚間開始，中國領館人從總領館大院中撤出，美東時間24日最後限期前降旗關館，美方人員立即撬開後門進入接管”。作為對美方的報復措施，中國24日宣布，要求美國駐成都總領館關閉。

27日上午，中國外交部發布消息稱，2020年7月27日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。