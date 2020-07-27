港大教授袁國勇質疑武漢官員曾隱瞞疫情：未及時對外公布信息

英國廣播公司（BBC）7月27日上傳的一則視頻採訪報道中，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授、香港特區政府防疫專家顧問團成員袁國勇教授在受訪時提出質疑，並指武漢官員確實曾試圖隱瞞過新冠肺炎疫情。

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袁國勇在採訪中指出，相信武漢官員有隱瞞疫情最初爆發的規模，未即時對外公布信息。報道提到，他曾於1月12日在深圳的一家人身上確診出冠狀病毒。他通過這一案例得知，家庭有聚集性感染被發現意味着病毒出現人傳人。他介紹稱，“我對在深圳確診病例有經驗。我知道病毒傳染的效率有多快，我知道是從醫院感染的。”袁國勇還補充說，“我知道（病毒）可以伴隨着人搭乘航班到達數千英里之外的城市”。袁國勇據報立即向北京的官員報告了這一發現，但絕大多數的中國民眾是在1周後才知道病毒人傳人的消息。

今年1月18日，袁國勇以中國國家衛生健康委員會高級專家組成員身份到武漢觀察了解新冠病毒肺炎疫情及檢視防控措施。他在受訪時形容，當一行人到了武漢華南海鮮市場時，市場已經被完全清理好，已經“沒什麼可看”。他表示，“你可以說就像犯罪現場被打亂破壞了，讓我們無法確認，導致人類受感染的病毒動物宿主”。

在非典疫情期間，袁國勇是首位確認SARS是由冠狀病毒，而不是其他的衣原體或其他病因形成。他在當時認為病毒可源自果子狸等野生動物，後被譽為“抗SARS英雄”。2004年，袁國勇還獲得了港府頒授“銀紫荊星章”以表彰他對抗SARS病毒的努力。

針對此次疫情，袁國勇提出武漢官員對病例的增長和醫護人員的感染有所隱瞞。他說，“我確實懷疑，他們曾作過一些在武漢當地的掩蓋活動。”他續指，“當地的官員本應立即將信息上報但並沒有像他們應該快的這樣做”。

針對此次全球性的疫情事件，中國外交部的多名發言人在過去數月中堅稱，“疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任的態度同國際社會分享信息，積極開展抗疫國際合作，為其他國家提供力所能及的幫助和支持”。針對武漢官員在疫情暴發初期時的責任問題，武漢市長周先旺曾在1月27日接受官媒央視採訪時承認對於疫情的披露不及時。但他同時表示，他無權披露有關的信息。