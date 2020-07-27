特朗普視察研製疫苗制藥廠 美莫德納新冠病毒疫苗年底前可研發完成

美國國家安全顧問奧布萊恩確診感染新冠病毒，白宮周一表示，總統特朗普及副總統彭斯沒有受感染風險。特朗普周一視察研製疫苗的制藥廠望儘快開發疫苗。美國莫德納新冠病毒疫苗年底前可研發完成。

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白宮周一發聲明稱，54歲的奧布萊恩癥狀“輕微”，目前自我隔離並在家工作，國家安全委員會工作沒有受影響。

國家安全顧問奧布萊恩是至今美國確診感染的最高級政府官員，也是最接近特朗普的幕僚之一。 據彭博新聞報道，奧布萊恩是在一項家庭活動後受病毒感染，過去一個周沒有到辦公室。奧布萊恩去年9月獲任命，接替博爾頓出任國家安全顧問。

據美國媒體報導，奧布萊恩與特朗普上一次一起公開露面是在7月10日，當時兩人前往邁阿密視察美國南方司令部，但最近是否還有碰面則不清楚。

據法新社報道，奧布萊恩並非第一位確診感染的特朗普身邊官員。不過，白宮的衛生防疫工作極為嚴格，每一位白宮工作人員都經常性接受檢測。總統特朗普至今未曾受到感染。

白宮辦公廳主任馬克·梅多斯周日接受ABC訪問時表示，對抗病毒，口罩以及停止經濟運行都不是長久之計，希望針對病毒的疫苗能夠成功問世。

法新社報道，特朗普計畫周一前往Novavax制藥廠視察研製疫苗實驗室。美國衛生部與Novavax藥廠本月初簽訂價值16億美元的新冠病毒疫苗協議，資助藥廠研究並生產疫苗，目標是明年初可提供1億劑疫苗。

這項協議由總統特朗普成立的抗疫“神速行動”(Operation Warp Speed)小組策畫，目標是推動疫苗研發並確保產品可供應美國本土使用。這是小組資助的第五個疫苗項目。

另據美國官員周一表示，莫德納生物技術公司（Moderna）為對抗新冠病毒所研發的疫苗，可能會在年底之前推出。 稍早莫德納已宣布，針對3萬人展開疫苗安全性和有效性試驗，這是疫苗獲得各國主管機關核準的最後一道門檻。 這也是特朗普政府快速研發抗疫措施的“神速行動”計畫，首次展開的疫苗最後階段研究，使以有效疫苗終結疫情的希望更增，而設在美國麻州劍橋（Cambridge）的莫德納公司股價上漲了9%。

根據有關計畫，莫德納接獲了美國政府將近10億美元的經費，而這些經費是用以資助各種可能疫苗的研發。 世界各地目前研發中的相關疫苗超過150種，進度各不相同，其中約有20多種已進入人體試驗階段。