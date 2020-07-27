華爾街日報：美對華強硬政策冀說服北京其他人制止習近平

華爾街日報27日見報的一篇社評指出，國務卿蓬佩奧日前在尼克松總統圖書館所發表的演說，加上之前司法部長巴爾以及國家安全顧問奧白雷恩針對中國的講話，如果北京都視之為特朗普總統在美國競選年的一個姿態而對其鄙夷不屑，將是一個錯誤。社評同時指出，美國對華強硬的立場將可說服北京其他人，“習近平路線如要堅持下去將會是非常昂貴的”。

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社論試舉一例以資說明：儘管民主黨人嚴詞反駁特朗普政府對伊朗強硬的立場，但他們對政府反擊中國的立場，卻予以鼓勵或保持沉默。特朗普政府這個姿態，反映了藍領選民和商界及至國家安全精英分子已經逐步趨向達成的一個共識，即中國是時候要停止它對美國的予取予攜了。就算是拜登的政府，也會面對西太平洋的緊張局勢，以及一大堆針對中國涉嫌在美國從事間諜和刑事的指控。

文章指出，中國的觀察家們正在辯論，自從病毒疫情爆發以來北京變得更為好戰，原因是它真的覺得自己已經夠強夠大，抑或是習近平主席覺得自己是四面楚歌。不管真正原因是什麼，它最近的行動已經推使更多國家靠攏美國的立場，即中國已經威脅到世界秩序，而美國在面對中國時需要盟友。

西方不能夠管控好北京的行為，但可以向它制裁增加它為此而付出的成本。而這正是特朗普政府的企圖，例如上星期下令關閉它的休斯頓總領事館，以及否定北京對南海主權的主張。美國應該撥款支援協助幫助中國人繞過中共為了永續統治而設下的互聯網防火牆，增進他們對外間世界的了解。

特朗普反擊中國的代價是不菲的，沒有人希望看到外交和經濟的繃緊導致一場軍事攤牌，但北京越來越自信，它的所作所為是可以逍遙法外的。現在這一切都改變了，大家都冀望一個對中國更強硬的政策將說服北京其他的人，習近平的路線如要堅持下去將會是非常昂貴的。