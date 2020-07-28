中聯辦稱中央願助抗疫翌日即批准林鄭要求在港協建“方艙醫院”

香港第三波疫情已經失控，中央透過中聯辦表達願意協助香港抗疫，而特首林鄭月娥翌日即向北京提出要求在港興建“方艙醫院”，並且已經立即獲得批准同意。林鄭月娥此舉已成功地將因為她拒絕封關而間接把香港推向如此惡劣的局面，轉變成為一個北京向港人表達關懷和愛護的機會。

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香港民意研究中心最近的民調顯示，北京逕自炮製國安法硬在香港實施，是造成大多數港人對一國兩制失去信心的原因。上個月的民調顯示，超過六成受訪者認為港人對一國兩制沒有信心，中央和特區政府對此應負上很大責任。

中聯辦發言人26日表示，中央政府高度重視近期香港新冠肺炎疫情高發，高度關心香港同胞生命安全和身體健康，將隨時應特區政府請求提供一切必要的支持。發言人稱，近期香港疫情明顯反彈高發，連續5天（應是6天，因27日確診數字亦逾百宗）每日確診個案百宗以上，社區暴發一觸即發，香港疫情防控處在緊要關口。

發言人進一步表示，為了應對香港疫情大幅反彈，中央明確表示，將支持香港提高核酸檢測能力、協助建設“方艙醫院”等。只要特區方面有需要，中央將在醫用物資、醫療設施設備等方面提供大力援助。

中聯辦傳達中央的關懷之後翌日，特區政府政務司司長張建宗27日在記者會上公布，行政長官林鄭月娥已向中央提出要求，亦獲中央同意，派員抵港協助在亞洲國際博覽館建方艙醫院，預計最多可提供2000床位。

張建宗重申派員只負責硬件建設，不涉及醫護人員。他稱國家有經驗，可以“神速 、火速做到”，又強調“我們有國家的後盾”，香港有需要的話，國家一定會儘力協助香港走出疫情困境。

不過中聯辦在廣播中央關懷港人的訊息之際，亦不忘抨擊香港“有少數人”對大陸施出醫療協助作出“毫無底線的造謠構陷”，散播“內地醫療團隊會把港人基因樣本送往內地”等流言，批評這些少數港人“製造政治區隔和保護一己私利”。

發言人稱，有人無端質疑大陸派出醫護人員來港，“相關做法不符合本港法例和專業守則”、“內地醫護人員無法以英文溝通”，對內地同業充滿傲慢和偏見；有人罔顧香港醫療體系和前線醫護人員承受的巨大壓力，謊稱“本港醫療資源和人手充足，無需內地支援”，這顯然是別有用心地自欺欺人；有人甚至說“內地醫療團隊會把港人基因樣本送往內地”“內地機構的診斷中心可能播疫”，這更是毫無底線的造謠構陷。

發言人最後強調，中央政府將繼續密切關注香港的疫情發展，與特區政府保持緊密溝通，視特區需要進一步提供一切必要的支持和協助。