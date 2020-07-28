北大教授鄭也夫指中國當下的統治集糰子孫坐江山慾望弱化

保江山，成為當權者越來越迫切的話題，因為是習近平本人屢屢在談的緣故，這次美國關閉休斯敦中國總領事館當日，習近平去吉林省四平戰役紀念館參觀，說了一句，創業難，守業更難，我們一定要守住中國共產黨創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去。可是社會學家鄭也夫詰問：子孫需要你為他們保江山嗎？

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習近平在這裡明確提出保江山的問題，這裡有一個前提，這個江山是中共創立的江山，這裡有一個時間長度，要世世代代傳承下去，習近平說這話，或許也意識到最大的兩個難點全在這裡了，中國有句話，叫江山易移，本性難改。說的是改朝換代，江山常在。但是，要一黨統治下去，而且世世代代，目標太高。中國自古以來沒有慣例，更不用說搞選舉的國家，少則四年，多則八年十年，執政者讓路了。

習近平去年元月21日做過“防範重大風險”講話，核心是“政治安全”，政治安全就是政權安全，就是要“保江山”，那一陣中美貿易激戰，對美誤判，中國在國際上孤立的跡象全面顯現，國內經濟進入寒冬，社會危機四伏，24日，王滬寧解釋習近平的話時要求準備應對“最壞的情況”。

從去年到今年，不說最壞的情況，更壞的情況總在不斷出現，香港危機，是中共政權自找的，非要把一個國際金融中心毀掉，強加一部港版國安法，但是這麼一來，強化了西方對中共性質的認識，所有的矛盾找到一個突破點，美國關閉中國休斯敦領事館，宣布中國南海九段線非法，直至蓬佩奧發表“共產中國與自由世界的未來”，指習近平是破產的極權主義意識形態的信奉者，警醒世人：如果自由世界不改變共產中國，共產中國必將改變我們。

北京大學教授鄭也夫日前撰文『為誰保江山』，專門討論的是執政者為何不計成本保江山，為誰保江山。作者開篇點明：“中國當下種種具名與莫名的風險，令執政者承受巨大的壓力。無法估量的人力財力用來應對這些真實與虛幻的不安定因素，即所謂"維穩"。其支出巨大。”

“自由言論、抗議維權，嚴防死守，消滅殆盡，監視於未然。凡此種種，意圖何在？保江山。”

鄭也夫指出，“簡言之，當下中國的保江山是為特權階層”，但是，要保住江山，就有一個代際傳遞的問題。

可是鄭也夫認為，“中國當下的統治集團遇到了一個人類歷史上罕見的問題，就是特權階層中高比例的子孫坐江山的慾望弱化，取而代之是移民海外的願望。諸多原因促成了他們寧做美歐諸國之普通人，不作父母之邦的特權者。

他分析有四個原因：自然與社會環境的極度惡化，社會環境的惡化過程更是愚蠢的現世報，特權階層在破壞初具雛形的法制中致富，旋即就感到失去法律後自身的危機。“自毀家園後特權階級的後代只好出國去尋找清潔與安全”，其二，家族暴富令後代心態大變，貪圖安逸；其三，父母為保江山付出的維穩成本的天文數字令兒孫們望而生畏。其四，自1980至2020四十年間，相當數量的中國人移居國外，特權階層在出國移民中先拔頭籌，比重最高。因此，這等於“讓中國特權階層的子孫們用腳投了票：不愛江山愛美國”。

鄭也夫認為，既如此，執政者必須了解一個基礎實施，子孫需要你為他們保江山嗎？如果不需要，你寢食不安，費心勞力，所圖何為？

作者最後點出寫這篇文章是為了擊中執政者的軟肋，尋找對話的契機。他指出執政者的軟肋就是其子孫。“他們可以打壓住臣民，卻抑制不了其親子嫡孫的理性選擇：融入世界，過文明的生活。”執政者應理性地盤算自己的利益，只有他們理性、現實地算計時，社會才能與他們對話、妥協、謀求雙贏。