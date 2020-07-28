專家指林鄭拒封關香港再嚴措施也無補於事

由於特首林鄭月娥拒絕封關，至少有29萬人免檢疫入境，導致香港早前抗疫成功只屬曇花一現，引爆現今空前嚴峻的第三波新冠狀病毒疫情。政府27日宣布，從明日（29日）開始，香港實施自去年年底武漢最早爆發的病毒疫情以來最強的抗疫措施，措施包括限聚令從原先的4人降至2人、公開場合包括公園及運動期間也必須帶上口罩、吸煙者也不能豁免，以及所有餐廳全日停止堂食服務只能提供外帶等。

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香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆團隊日前提出證據，香港第三波疫情乃源自豁免檢疫人士入境。該團隊隨機抽取這波疫情26個病人病毒樣本分析，發現均帶有主流的D614G基因變異，涵蓋哈薩克機組人員、彬記、港泰、莎莎員工以至屯門富臨大型群組，當中19份更完全一樣，結果符合袁國勇、許樹昌及梁卓偉三位專家早前的推論。

事實上，多名政府抗疫顧問本月初已指香港第三波疫潮或源於獲豁免檢疫者，政府到了前日才亡羊補牢宣布暫停客船及無在港處理貨物裝卸的貨船船員換班。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌27日接受電台訪問時，被問免檢疫措施是否反映政府商務考慮凌駕公共衞生，許表示認同此說。

在此同時，香港連續6日確診破百宗，與本地感染個案齊創新高。

主持上述最新最強防疫措施記者會的，並非是疑似第三波疫情的“始作俑者”林鄭月娥，而是名義上特區政府第二號人物政務司長張建宗。張在記者會上被問道為何林鄭月娥缺席時，張回答指港府是一個團隊，林鄭今早已召開行政會議，不出席不等於不重視。

政府4項新措施周三（29日）起實施，首先，除特定處所外，全港餐飲食肆均需在任何時間停止提供堂食，但可以外賣或外送方式提供食品或飲品。而商場內的美食廣場亦需關閉場內座位；酒吧亦須關閉。

港府亦會在周三，將體育處及游泳池所納入防疫規例，包括遊戲機中心等，仍須暫停謍業。此外，室外聚集人數限制亦會由4人減至2人，而599章已豁免的群組，例如同住人，仍可繼續獲豁免。

衞生局局長亦會刊憲進一步指明所有公眾地方作為實施防疫第599I章的場所，任何人在公眾地方及公眾地方，包括港鐵站室內及室外，均須戴口罩。

食物及環境衛生局常任秘書長陳松青在記者會指，除2歲以下幼兒，只有正在飲食或吃藥、因身體或精神上的疾病而不能戴上口罩的人士，以及佩戴口罩會導致身體受傷的人士才符合合理辯解而毋須戴口罩。而罰則沒有變動，即定額2000元及最高罰款額5000元（港幣）。陳又指，吸煙人士沒有獲豁免，呼籲有關人士趁此機會戒煙及避免在公眾地方吸煙。

對於有市民在公園用膳，政務司司長張建宗指沒有限制有關行為，但勸喻市民切勿污染地方。