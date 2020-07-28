德國新冠疫情：發展令人“極為憂慮”

德國新冠病毒感染人數快速回升，引發柏林羅伯特科赫研究所的極大憂慮。科赫研究所為此發出警告，呼籲人們警惕第二波感染潮的到來。

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據德國廣播電台報道，迄今為止，德國對新冠病毒的擴散做了較好的控制，成功阻擋了第一波感染潮。每天感染人數不久前已下跌到兩三百人。但近幾天來，感染人數迅猛上升，以至於科赫研究所擔憂疫情轉折的到來。

德國每天感染人數一直搖擺不定。上周五，周六，每天都有800多個新感染病例。周日和周一又都下降到300多人，因為周末做的病毒檢測比平常要少很多。周二的檢測結果基本又回歸正常。科赫研究所周二公布的新感染人數為633人，雖然不像上周末那麼高，但比七月初明顯高很多。

在周二的記者會上，科赫研究所所長維勒表示：“發展讓我們極為憂慮。”其它國家顯示，新感染人數是能夠很快攀升的。但幸好病毒還沒有在德國全面傳開。但病毒會利用人們給它的每個機會。“而這一切的發生，是因為我們沒有遵守規則。”

據媒體報道，夏季氣候宜人，有些年輕人不守規則，舉行大型的慶祝晚會，各種家庭聚會和酒吧等不遵守規則的事例也在增加。而去風險地區度假的旅客有可能不知不覺間就攜帶病毒回家。這都使病毒傳播的機會大大增加。德國為此開始在機場和港口為從風險地區回來的旅客提供免費病毒檢測，以控制病毒的傳播。

埃爾富特大學與科赫研究所共同進行的最新民意調查顯示，德國公民顯然對防疫管控措施感到疲倦，接受措施的能力還在繼續下降。

維勒表示：經常洗手，戴口罩，保持距離等規則十分重要。“這些規則我們還得遵守好幾個月。人們不應懷疑，而是應該遵守規則。”而預防比事後補救更好。維勒呼籲人們要理智，以便盡量少的人得病死亡。只有大家共同努力，才能做到這一點。

根據科赫研究所周二公布的數據，德國一天內新增感染人數633人，新冠病毒感染人數總計達206242人，因病毒死亡人數達9122人。