日本官房長官談韓國出現安倍給慰安婦下跪磕頭塑像

日本官房長官菅義偉在7月28日的記者會上，談及位於韓國東北部江原道平昌的私立“韓國自生植物園”里，日前設置了安倍給慰安婦下跪磕頭的一組塑像時指出：這樣的事情在國際禮儀上是不能允許的，如果報道是真實的話，將對日韓關係產生決定性的影響。

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位於韓國東北部江原道平昌的私立“韓國自生植物園”里，日前在園內設置了象徵慰安婦問題的少女像，而在少女像的前面，還塑造了一個男人正向少女像下跪磕頭的塑像，據說這是以日本首相安倍為原型的塑像，看上去也十分像安倍首相，根據該植物園面向韓國媒體做成的說明文，這對塑像命名為“永遠的贖罪”，別名為“謝罪的安倍像”。

而據日本共同社7月28日報道，該植物園園長7月27日接受共同社採訪時表示：“不是針對安倍製作的，而是象徵著處於謝罪立場的所有男性。也可能是少女的父親。”

園長還主張稱，“雕像是自己花錢製作的植物園擺設，沒有政治目的。”

菅義偉在28日的記者會上指出：我們將繼續向韓國方面要求切實實施慰安婦問題已經最終的，不可逆轉地解決了的日韓協議。

而韓國外交部在28日午後的記者會上指出：無論是哪裡的國家，都要考慮到對外國領導人的禮儀。在談及具體怎樣處理此事時韓國外交部方面指出：要進行各種確認工作。