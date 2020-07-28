法國《Marianne》：惡化局勢對習近平特朗普都有利

法國《Marianne》周刊7月27日刊出記者維旺（Samuel Vivant）對法國科學院（CNRS ）研究員，中國政治學專家白夏（Jean-Philippe Béja）的採訪。這個採訪討論中美關係的進一步惡化。維旺指出，最近中美互相關閉領事館事件，如同正在打一場“令人不安的乒乓球比賽”。

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特朗普善變 習近平不無辜

《Marianne》: 這些事件是否標誌着中美緊張升級又進入到一個新階段？

白夏: 難說。就其本身而言，這個情況並不新鮮。中美之間的關係緊張已經有一段時間了。是從貿易戰開始的。已經一年多了。儘管當時雙方關係有緩和的跡象，但冠狀病毒（Covid-19）疫情危機的爆發，又加劇了這種情況。今年1月，唐納德-特朗普還在讚揚習近平對疫情危機的處理。現在，美國總統又反過來直接指責中國國家元首把這個病毒傳播到世界各地。不管怎麼說，唐納德-特朗普是不可預測的。目前我們還不清楚情況會變更糟還是會有改善。但是，中國也不是無辜的，因為習近平千方百計想利用這次疫情危機，來擴大他自己在世界的影響力。

《Marianne》：為什麼特別選擇關閉這兩個領事館？這在兩國外交關係中是否有什麼特別的象徵意思？

白夏：這不是一個偶然的選擇，但也不是最必需的選擇。休斯敦肯定是一個重要的領事館，但不是主要的領事館。成都也是如此。事實上，關這兩個領事館，照理說，不會產生什麼重大後果。這樣做當然是有意的。中美兩國都非常明白領事館從事間諜活動。這是一個公開的秘密。現在誇張這件事情，目的是為了演講的需要。這是一個姿態問題。

惡化局勢對習特都有利

《Marianne》：在這些交鋒的背後，兩個陣營藏在下面的戰略是什麼？

白夏：這是一個國內政治問題。不論是習近平還是特朗普，讓局勢惡化對他們倆都有利。特朗普的目標是總統大選。他想把美國和中國的關係作為競選活動的中心，尤其要避開他對疫情危機的災難性管理的議題。他發出的信息是，他正在處理中國的威脅，而其他人，即民主黨反對派，卻什麼都不做。特朗普指責民主黨沒有脊椎骨，說他們面對中國，不保護美國人的利益。

2018 習近平進攻元年

至於習近平，則是全球動態的一部分。中國主席自從第二個任期以來，便開始在全球布局，比如“一帶一路”政策。中國是從2018年1月開始發動的進攻：習近平對公民社會的攻擊，關押100萬維吾爾人，在貿易戰中針鋒相對，通過香港《國家安全法》，在南中國海推進。簡言之，習近平想展現自己是捍衛中國利益的冠軍，有點像特朗普想讓美國再次成為偉大強國。這是（中國）低調政策的終結。

《Marianne》：您認為下一步可能發生什麼？

白夏：邁克-蓬佩奧（Mike Pompeo）在7月23日的演講中呼籲“自由世界”團結起來對抗中國。但是，美國對歐洲和日本盟友的態度並不鼓勵這些國家站在美國後面表示團結支持。不過，民主國家已經開始意識到習近平所代表的危險，並可能對他的不當舉措進行反制。

或正式接待台灣代表

美國那邊，可以對北京採取一系列措施。在急劇減少學術交流之後，他們可能對中國的鎮壓機構採取行動。他們甚至可以正式接待台灣代表。在中國試圖切斷這個島的國際關係之際，這將是一個強有力的舉措。任何事情都有可能發生。在這兩個陣營當中，絕對不怕緊張。