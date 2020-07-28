維吾爾人權 巴黎要求北京允許國際調查組赴新疆查證

法國周二建議，就新疆維吾爾人權問題，應在聯合國高級人權專員領導下，組成一個國際獨立觀察人士調查組，前往新疆現場進行調查。

廣告 繼續瀏覽後續

法國外長勒德里昂星期二在法國國民議會表示，在新疆地區，存在着無法辯解的、與寫入國際人權公約的普世原則完全相悖的做法。他舉例指出：新疆存在着針對維吾爾人的拘押營，針對維吾爾及其他穆斯林的大規模拘押行動、包括失蹤、強迫勞動、強迫節育、摧毀維吾爾人文化與宗教遺產等系統性鎮壓行為。勒德里昂已在7月21日在法國參議院質詢時做過類似表述。

上周，同樣是在法國國民議會，勒德里昂表示法國不能容忍北京對維吾爾少數民族實施大規模拘押行為，他要求允許國際獨立觀察人士進入新疆進行現場調查。次日，中國外交部發言人反駁法國有關新疆存在着大規模拘押營地的說法是“謊言”，北京稱其在新疆的政策並無瞄準某一民族或某一宗教。北京還聲稱，中國的新疆政策與人權和宗教自由無關，涉及的只是打擊“恐怖主義和分裂主義”。

周二，勒德里昂表示，他上周的聲明引發中方的反應，那麼，既然北京說我的說法毫無根據，我們建議組織一個由獨立觀察人士組成的國際調查小組，由聯合國人權事務高級專員巴切萊特領導前往新疆實地調查。允許觀察人士現場考察、見證，既然中國當局說前面我提到的情況都不存在，那麼，應該讓國際觀察人士去現場予以證實。

維吾爾人是新疆最主要的少數民族，新疆地域遼闊，與阿富汗巴基斯坦相鄰，一段時間經常發生恐怖襲擊，北京稱這是分裂主義分子或者是維吾爾伊斯蘭極端分子所為，並以此把新疆置於高度監控之下。