美國多地出現來自中國含有不明物品的神奇包裹

美國至少有27個州的農業部門最近發表公告，呼籲民眾謹慎對待來自中國的神奇包裹。

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從網絡上傳的圖片來看，這些包裹似乎來自中國雲南的西雙版納，包裹外麵包裝寫的是珠子或者玩具，但是，裡面卻都是包含許多小包的黑色或者其他顏色的種子。

美國多個州的民眾近日都收到這些他們並沒有訂購的來自中國的種子包裹，美國農業部擔心這些包裹內部的種子很可能是一種帶侵蝕性的植物，會對美國的農作物構成威脅。美國俄亥俄州的農業部因此發表公告，呼籲民眾一旦收到類似的神秘包裹，千萬不要播種種子，最好避免打開包裹。因為這些植物很可能帶有有害的病毒，影響動植物的健康。美國的其他多個州，包括華盛頓州，弗吉尼亞州，肯薩斯州等多個州的農業部門都發表了類似的公告。《紐約時報》報道說，路易斯安那州的農業部官員說，他們收到了150多個舉報電話，其中有包裹來自烏茲別克斯坦。

為何沒有預購的美國人會收到這些來自中國的包裹？俄亥俄州警方認為這很可能是一種被叫做“刷單”的網絡銷售技術，以大規模發送的方式來提高產品的市場銷售量從而提高其市場值。

美國農業部網站提供了一個公開的電話以及地址，邀請所有了解有關在美國銷售或者中轉被禁止的蔬菜，水果以及肉類產品事件的美國人向政府提供信息，保護美國農業避免遭受侵入性害蟲與有害雜草的侵害。