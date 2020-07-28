華盛頓與北京交惡 胡錫進重申中國應增加核武器

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月26日通過微博再次提出，中國當下應增加核武器的必要性，並強調“要抓緊把足以震懾美國地緣政治野心家們的更多核導彈造出來”。

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胡錫進寫道，“看看中美關係當前自由落體一般下墜的樣子吧。別天真了，別指望大選之後，華盛頓對中國的態度有可能出現重大好轉。中國必須做好應對下一步美國更為極端對華冒險的準備。”他表示，“抓緊把足以震懾美國瘋子的更多核導彈造出來吧，要只爭朝夕。希望老胡上次發言和相關爭論引起了正面觸動，這段時間國家沒有閑着。中國擁有更強大的核武庫是把美國的囂張態度壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，別的都不太管用。”

胡錫進續稱，“中國當然不會放棄與美協商解決各種問題的努力，我們重視中美關係的態度不會變。但問題是不取決於我們，隨着美方步步緊逼，是不能排除中美在南海、台海擦槍走火的可能性的。到時候將形成中美的意志比拼，足夠的核武器是中方意志不可缺少的支柱。”他說，“別嫌老胡直言，我想再說一遍：中國每天都在使用核武器。包括今天，此時，2020年7月26日這個星期天的晚上，中國的核武器在默默參與美國接下來對中國冒險到什麼程度的態度塑造。我們需要更多件數的核武器，讓美國的地緣政治狂人們保持清醒。”

胡錫進揚言，“老胡熱愛和平。作為前軍人，我深知，中國軍力的強大，是我們不被脅迫、從而使和平永續的保障。中國的核政策一直很低調，至今也是。不過在美國步步緊逼的時候，中國的國家安全面臨了空前的挑戰。中國增加核武庫，是被迫的，國際上很多人是能理解的。中國切不可自縛手腳，鑄下大錯。”

胡錫進在美中官方關係交惡之際，再次呼籲增加核武器的聲音引發中國網民的討論。有的網民表示支持和贊同，也有的指出，“蘇聯造的多，然後就解體了！搞軍備競賽死路一條，融入國際社會與共同的普世價值觀才能長治久安。特立獨行不是個性是魔性”。還有的則調侃稱，“好好編你的環球時報不好嗎，不要在看熱鬧不嫌事大的胡侃了”。