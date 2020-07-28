香港媒體報道，香港政府計畫將立法會選舉押後一年舉行，並傾向延長現任議員任期，同時可能尋求人大常委會意見。

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香港《經濟日報》及新城電台報道，原本訂於今年9月6日舉行的立法會換屆選舉，可能會延後一年才舉行。消息指，政府初步傾向新一屆立法會議員任期，改由明年選舉後起計四年，中間一年的真空期會將現任議員任期延長去填補。

消息稱，立法會選舉押後一年。由於香港疫情嚴峻，專家曾預計遏止這波疫情需時兩個半月，為降低聚集風險並減低選舉工程受感染的機會。不過，消息指，特首林鄭月娥與行政會議召開特別會議後，原擬宣布押後原定9月立法會選舉，惟因消息曝光或存在變數，將延遲在8月初公布，即選舉提名期（7月31日）結束後、候選人抽籤編號前（8月4日）。最新消息則指，香港政府決定立法會選舉押後1年。

根據《基本法》, 除首屆外, 規定每屆立法會任期是四年。立法會前主席曾鈺成曾建議引用《立法會條例》第11條，在每一屆任期完結後及換屆選舉前，行政長官可以要求立法會主席召開緊急會議，由原任議員履行立法會議員職務。在法理上，特首有權押後選舉14日及不斷重覆，即是一直延遲14日再14日。

香港行政長官林鄭月娥早前表示，選舉是非常嚴肅的事，不能隨便修訂。但她也強調目前的情況仍要視乎疫情發展而定。