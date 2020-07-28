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香港行政會議召集人陳智思和高官們遭外資銀行拒絕往來

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香港行政會議召集人兼全國港區人大代表陳智思承認已遭美資銀行列為拒絕往來戶
香港行政會議召集人兼全國港區人大代表陳智思承認已遭美資銀行列為拒絕往來戶 © 香港政府官網圖片
作者： 香港特約記者 甄樹基
1 分鐘

據英國金融時報報道，香港行政會議召集人兼全國人大港區代表陳智思承認，一家美資銀行最近已經告訴他，準備取消他與該銀行的戶口，發還他的存款。他拒絕透露該銀行的名字，但他同時表示，其他港府高官亦面臨同樣的問題。

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本身是泰國盤谷銀行創辦人陳弼臣家族第三代傳人的陳智思，早前還老神在在的告訴南華早報，美國通過香港自治法案後，他不會成為美國制裁的目標，他說“我不相信他們會針對像我這樣層次的人......（因為）北京將會對等報復，而我肯定他們（美國）損失更為慘重”。陳又說：“香港國安法已經米已成炊，我不能在（美國）威嚇下改變我的立場。”

含着金調羹出生、在美國加州貴族名校Pomona畢業、在舊金山擁有物業的陳智思告訴金融時報，包括他在內的香港高官，由於中美關係就香港問題趨於緊張，越來越難與外資銀行有戶口上的往來。

他說：“我到香港本地銀行開戶口的成功機會要好多了，假使我去一家美資銀行開戶，他們不想與我這樣政治高曝光的人物有任何業務上的來往，就算是滙豐銀行也不想跟我有業務來往。”

中國在香港實施的國安法，挑起中美兩國的關係更趨緊張。任何人如觸犯香港國安法，最高刑期可被判終身監禁，甚至被帶返大陸接受大陸的司法審訊。

美國針對香港國安法所通過的香港自治法，將容許華盛頓向任何涉及執行國安法的官員實施制裁，任何銀行與此等人士如有業務來往，將被封鎖在美國金融制度之外，包括不能使用美金作為業務貨幣。

他說，他遇到的問題，最近已經開始擴散。他說，銀行過去一向都對政治高度曝光的人物採取小心謹慎的態度，自從美國通過香港自治法後，銀行界跟香港官員做生意更加“小心謹慎”。陳智思說，這家美資銀行寫信通知他“非常多謝你，我們不想跟你有業務上的來往。就這麼簡單。我肯定我不是唯一的，我甚至與政府其他公務員了解過，他們（銀行）也不想跟他們做生意”。

陳智思說，他與銀行界商討過有關問題之後，對他們正在審查客戶名單，不但要查高官，甚至也包括民主派人士，因此一點也不感到意外。

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