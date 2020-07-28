香港行政會議召集人陳智思和高官們遭外資銀行拒絕往來

據英國金融時報報道，香港行政會議召集人兼全國人大港區代表陳智思承認，一家美資銀行最近已經告訴他，準備取消他與該銀行的戶口，發還他的存款。他拒絕透露該銀行的名字，但他同時表示，其他港府高官亦面臨同樣的問題。

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本身是泰國盤谷銀行創辦人陳弼臣家族第三代傳人的陳智思，早前還老神在在的告訴南華早報，美國通過香港自治法案後，他不會成為美國制裁的目標，他說“我不相信他們會針對像我這樣層次的人......（因為）北京將會對等報復，而我肯定他們（美國）損失更為慘重”。陳又說：“香港國安法已經米已成炊，我不能在（美國）威嚇下改變我的立場。”

含着金調羹出生、在美國加州貴族名校Pomona畢業、在舊金山擁有物業的陳智思告訴金融時報，包括他在內的香港高官，由於中美關係就香港問題趨於緊張，越來越難與外資銀行有戶口上的往來。

他說：“我到香港本地銀行開戶口的成功機會要好多了，假使我去一家美資銀行開戶，他們不想與我這樣政治高曝光的人物有任何業務上的來往，就算是滙豐銀行也不想跟我有業務來往。”

中國在香港實施的國安法，挑起中美兩國的關係更趨緊張。任何人如觸犯香港國安法，最高刑期可被判終身監禁，甚至被帶返大陸接受大陸的司法審訊。

美國針對香港國安法所通過的香港自治法，將容許華盛頓向任何涉及執行國安法的官員實施制裁，任何銀行與此等人士如有業務來往，將被封鎖在美國金融制度之外，包括不能使用美金作為業務貨幣。

他說，他遇到的問題，最近已經開始擴散。他說，銀行過去一向都對政治高度曝光的人物採取小心謹慎的態度，自從美國通過香港自治法後，銀行界跟香港官員做生意更加“小心謹慎”。陳智思說，這家美資銀行寫信通知他“非常多謝你，我們不想跟你有業務上的來往。就這麼簡單。我肯定我不是唯一的，我甚至與政府其他公務員了解過，他們（銀行）也不想跟他們做生意”。

陳智思說，他與銀行界商討過有關問題之後，對他們正在審查客戶名單，不但要查高官，甚至也包括民主派人士，因此一點也不感到意外。