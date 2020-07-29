“千人計畫”哈佛大學教授隱瞞武漢科技大學酬金被控逃稅

美國司法部宣布，早前因隱瞞加入中國千人計畫而被聯邦當局起訴作假證的哈佛大學教授李博（Charles Lieber），再因隱瞞收取武漢科技大學的酬金而被控瞞稅罪名。

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司法部網頁刊登有關消息時指出，現年61歲、哈佛大學化學及生化系前系主任李博博士，被波士頓一個大陪審團起訴兩項瞞報罪名，包括未向國稅局IRS申報在外國銀行開有戶口。2020年6月李博已因向聯邦當局作假證而被控兩項罪名。李博在2020年1月28日被捕。

最新兩項控罪指，李博身為哈佛大學李博研究小組的主要調查員，而該小組在2008年至2019年之間領取了美國聯邦超過1500萬美元的研究資助。然而在他的僱主哈佛大學未知情的情況下，李博涉嫌出任武漢科大“戰略科學家”一職，之後簽約加入中國的千人計畫，合約生效期至少從2012年至2015年。

所謂千人計畫是中國吸引海外專才一個極具野心的計畫，目的是招納、吸收和栽培高階科技人才，促進中國的科技、經濟以及國家安全發展。

李博千人計畫三年合約的條件，包括武漢科大向李博涉嫌支付每月5萬美元的薪酬，以及最高不超過15萬美元的生活津貼，並且為他投入150萬美元在武漢科大設立一個研究實驗室作為獎勵。起訴書指，李博在2018年至2019年之間，向聯邦當局隱瞞他加入千人計畫以及他與武漢科大的關係。

根據大陪審團的起訴書，李博在向IRS申報2013年和2014年的收入時，隱瞞從武漢科大收取的酬金以及透過千人計畫所收取的金錢。控罪同時指李博以及武漢科大的教職員在李博2012年的武漢之旅時，在一家中國銀行開了一個戶口。之後，至少在2013年至2015年期間，武漢科大定期性的向銀行戶口發放李博的薪酬。

美國規定美國繳稅人如在外國的銀行開戶，而存款在1年內超過1萬美元者，必須要向IRS申報。李博被指在2014年和2015年涉嫌未曾向IRS申報有關的外國戶口。

作假證的罪名一旦成立可被判入獄最高5年，出獄後需經過3年的監守行為以及罰款25萬美元。隱瞞稅收每項罪名最高刑期乃入獄3年及出獄後需經過1年的監守行為，並罰款10萬美元。未有申報外國銀行戶口罪名星期最高為5年及出獄後需經過3年的監守行為，並罰款25萬美元。

美國司法部特別指出，上述都只是起訴書的起訴內容，李博在未曾被法院裁定有罪之前，仍屬無罪之身，即一般稱為無罪推定。