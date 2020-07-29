彭博：不少香港銀行家寧放棄高職厚薪計畫移民

根據彭博新聞報道，自從北京在香港實施國安法之後，已經在這個前英國殖民地掀起一股新的移民潮，當中還包括不少高職厚薪的香港本地銀行家。他們均表示寧願放棄在香港所擁有的一切移民外國，目的不少是為了下一代的前途。

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彭博訪問了多名計畫一名的香港銀行家，其中一名在環球金融公司工作的李女士，她今年10月將移民加拿大，已在多倫多購買房屋。移民令她放棄年薪100萬港元的職位，在加國未有新工作，屆時還需賦重稅，並須忍受冬季嚴寒，她承認擔心工作前景，經濟不景下很多公司凍結招聘，“可說是移民最差時機”，但她與丈夫仍堅持移民，只因對香港前景不樂觀，相信未來國際金融城市將變成內地一個城市，不想再久留。

報道又引述資深投資銀行家Sam及併購銀行家梁先生，前者計畫返回成長地悉尼，縱使明白不容易找工作甚至需轉行，當地待遇不及香港，稅率卻比香港高，也決定舉家移民；梁先生將重返離開10年的倫敦重新開始，同樣是未有工作前景，深知稅率高，為的是三歲兒子的將來，“我不介意放棄香港一切”。

有為香港及華南地區金融業招聘的人士稱，以往八成客戶希望在香港找工作，現在卻是一半客戶希望在海外求職，這因顧慮港版國安法，在經濟衰退下就業前景亦大減，他們覺得從工作及收入看，香港再不是長遠賺錢及發展事業的首選。

事實上，根據路透社這個月初的一篇報道指出，北京在香港實施國安法，將勢必削弱香港的社會自由和打擊經濟韌力，人才流失確實在發生之中，（The brain drain risk is real）。

報道引述香港民意研究所最新的一項民調指出，有七成接受訪問的港人對未來前途不感信心。