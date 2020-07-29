抖音命運 美國應在幾日內作出決定

美國財長姆努欽周三表示，將在周內向特朗普總統提出有關抖音的建議。美國共和黨一批重要的參議員則致信美國情報機構，懷疑中國通過控制抖音來干預美國大選。

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抖音屬於中國字節跳動集團，在全球擁有近10億用戶。

特朗普總統之前曾表示，他打算取締抖音應用。但美國也在考慮另外一種做法，根據特朗普的顧問庫德洛，抖音可以脫離中國母公司，出售給一家美國投資公司。

但是，另外一位白宮顧問納瓦羅主張採取更激烈的措施，他指責抖音和微信把獲取的客戶資料全部寄給中國的服務器或者一些企圖盜竊美國知識產權的中國官方機構。

為擺脫被驅逐的命運，抖音否認與中國有關當局共享資料和數據，表示不會接受中國情報部門提出的任何要求。星期三，抖音集團美國總裁梅耶爾再次表示，抖音與中國政府沒有任何關係：“抖音成了美國打擊的目標，但我們不是美國的敵人”。

不過，美國共和黨極有影響的一批參議員要求特朗普總統認真關注抖音，他們認為中國官方將通過抖音應用干預美國大選。

在去得克薩斯競選造勢之前，特朗普表示正在思考做出何種決定。他的財長姆努欽表示美國外國投資委員會正在對抖音進行調查，該委員會有權迫使外國企業放棄購買美國企業，或者要求外國企業採取足以保護美國國家安全的必要措施。

周二，共和黨參議員盧比奧，科頓，以及其他議員在一封寫給美國國家安全機構的信中譴責抖音刪減、屏蔽某些不利於中國的信息，比如有關揭露新疆關押維吾爾人的視頻就遭到刪節。另外，他們指責北京試圖藉助抖音操縱美國大選。他們在信中說：“我們對中國可以用其對抖音的控制，歪曲或操縱政治話語，在美國人中撒播混亂從而達到他們預設的目的嚴重關切。”

上個月，一些抖音用戶稱，他們部分“破壞”了特朗普在塔爾薩進行的競選造勢大會，他們事先預定了會場位置，但根本不準備參加會議，致使那次造勢大會參加人數沒有達到組織者的期望的數目。