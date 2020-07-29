日中外長就重啟人員往來和抗疫合作等達成共識

據日本外務省和中國外交部網站消息，29日，日本外相茂木敏充與中國國務委員兼外交部長王毅舉行電話會談。雙方一致同意為重啟受新冠疫情影響而停滯的人員往來，迅速展開磋商，並強調在新冠感染問題上繼續he作。

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兩外長首先對在兩國發生的自然災害，互相表示慰問。有關新型冠狀病毒感染症，雙方表示繼續以自由、透明、迅速的方式，共享信息、教訓、知識和見解，包括在國際公共衛生對策的合作等，兩國將包括外交當局在內，通過各種各樣的渠道繼續合作。

王毅表示，新冠肺炎疫情發生以來，中日雙方就抗疫合作保持溝通，相互支持，展現了鄰國之間的傳統友情。當前疫情仍在全球肆虐，世界經濟陷入深度衰退，國際形勢不確定性有增無減。中日作為重要近鄰和世界主要經濟體，有必要維護好兩國關係正確發展方向，在攜手抗擊疫情、促進經濟復蘇、維護地區和平穩定等方面加強合作。

兩外長確認根據日本政府日前發表的方針，儘可能早期為重啟兩國的人員往來開始進行調整。

王毅表示，要加強各層級各渠道對話交流。雙方要推進既有磋商對話機制，鼓勵兩國各部門、各行業和民間地方以穩妥方式增進交流互動，加快打造雙邊人員交往“快捷通道”，為此提供便利條件。

茂木大臣重新提出釣魚島周邊海域等的海洋領域的課題，強烈要求中國方面採取適當的措施。茂木大臣也傳達了有關香港的日本方面的擔憂。同時，兩外相對於南海問題及軍備管理、裁軍等問題也進行了討論。

兩外長也討論了關於包含日本產食品進口限制問題等二國間的經濟關係。兩外長確認，兩國不僅對於二國間的懸案，對於地域與國際社會的課題，也將繼續進行緊密的意見溝通。

在7月22日於日本首相官邸召開第41次新型冠狀病毒感染症對策總部會議上，日本首相安倍晉三下達指示，要求為了放寬作為防疫措施之一的人員出入境限制，啟動與中國大陸、台灣、韓國等12個國家和地區就恢復商務往來的談判，對此中國表示歡迎。