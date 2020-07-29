李登輝狀況不佳蔡英文今赴榮總探視

台灣前總統李登輝今年二月住院至今將近半年，昨天晚上傳出病情惡化，甚至已經逝世的消息，但立刻被相關單位否認。台灣總統蔡英文今天上午9時30分偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，前往台北榮民總醫院探視，向家屬表達關懷，並聽取李登輝醫療團隊簡報後，在10點10分離開。

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李登輝今年二月因喝牛奶嗆到，住進台北榮總治療，已經173天仍未出院，昨天網絡傳出他病逝的消息後，雖然凌晨，尊李登輝為精神領袖的台聯黨在臉書發文澄清，強調李登輝目前還在醫院治療，但今天台北榮總大廳仍聚集大批媒體守候。

李登輝2月8日嗆到之後，因肺部有些微感染而留院觀察，住院至今不時傳出病情惡化及逝世等消息，但都被李登輝辦公室否認。

昨天晚間再次傳出李登輝病情惡化、並已經在晚間9時拔管病逝的消息，但榮總都封口不願證實，只表明狀況確實不佳，一切由李登輝辦公室說明。

李登輝夫人曾文惠中午11時多抵達醫院，李登輝辦公室主任王燕軍表示，家屬有空都將全天候陪同。

王燕軍中午發出聲明，除證實蔡英文、賴清德及蘇貞昌今天上午前往醫院探視外。並簡單強調，未來相關訊息都由總統府發言人統一對外說明；李登輝的病情則由榮總以新聞稿對外公開。

民進黨今天下午召開中常會，民進黨發言人廖泰翔會後轉述，黨主席蔡英文向常會說明，她上午前往醫院探視李登輝，為李登輝的健康祈福，並持續關心李登輝的健康。

蘇貞昌下午出席一項活動時也表示，李登輝對台灣民主貢獻、為國家做事，大家都非常敬佩，他今早到醫院探望，也表示敬意跟關心。

李登輝今年高齡97，曾任國民黨主席、中華民國總統，但任內許多作風，被認為較傾向綠營，卸任之後，更毫不掩飾對民進黨及台獨的支持，堪稱是導致台灣人民國家認同轉向，從此背離中國的關鍵人物。他幾次公開表達釣魚台主權應歸屬日本，更形成高度爭議。