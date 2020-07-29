港府入股“續命”後國泰航空突將三分之一客機停放澳洲

以香港作為基地的國泰航空證實蘋果日報的報道，本星期將旗下部分客機轉移到澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）停泊。由於受到疫情嚴重的打擊，國泰一如全球各地其他的航空公司，深受營運財務困擾，香港政府在上個月出手打救，以273億港元入股及貸款即時向國泰提供援助。這並且是港府首次以巨額公帑注資入一間私人公司。

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然而國泰在港府注資之後，卻突然宣布將部分客機轉到澳洲停放，這項或許含有敏感動機的決定，引起此間財經界的關注。國泰並且表示，將不排除未來再有旗下客機轉到另外國家停放。

國泰航空表示，在謹慎資產管理的考慮下，決定在未來數月內將大約三分之一的國泰及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。根據國泰2019年年報，國泰及國泰港龍共營運203架飛機，意味未來數月內會有約67架飛機從香港基地被轉移海外。

國泰續稱，計畫轉移到海外的客機分別屬於不同機隊，該批客機在外地的停留時間，會因應資產保全及運營需求而各有不同。目前，集團的航機仍然停泊於香港國際機場，需要將未有運作的航機轉移至澳洲愛麗絲泉，以遠離潮濕氣候，並透露除澳洲愛麗絲泉外，亦正商討使用其他地區的合適設施，暗示不排除有第二輪飛機轉移計畫的可能。機管局早在今年3月起，向航空業界提供多項紓緩措施，包括全數豁免長期閑置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費、扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用等，當中部分措施將延續至下月。

國泰航空以一家在港作為總部的英資企業，一如滙豐銀行，處身政治動蕩的香港，難免動輒得咎。中國民航局去年因國泰員工參與“反送中”運動，指國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊，被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意泄露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，向國泰發出重大航空安全風險警示，當時行政總裁何杲（Rupert Hogg）辭任。

反送中運動稍為平息之際，今年初卻發生武漢肺炎疫情，令國泰客運量急降九成九，經營困難，近3萬員工參與放取三周無薪假計畫，近期頻傳集團欲籌組品牌合並及削減成本。國泰早前曾發盈警，預期今年上半年財政將面對重大挑戰，或錄得重大虧損。