美國宣布將從德國撤走約1.2萬士兵

美國防長埃斯珀周三宣稱，美國將從德國撤走約1.2萬士兵，埃斯珀稱，這項撤軍計畫是“戰略需要”。不過，美國總統特朗普明確表示，從德國部分撤軍是因為德國拒不增加北約經費。

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法新社報道，目前美國在德國駐軍3萬4500人。美國國防部的調動可能近幾周內就會啟動，預計將會把派駐德國的大約6400名軍事人員送回美國，將近5600名人員則會調往其他北約組織國家。埃斯珀表示，削減的部分兵力將重新部署到意大利和比利時，他稱，此舉是為了應對俄羅斯的軍事野心。

埃斯珀強調，從德國部分撤軍行動是出於“戰略考量”。完成調整後，派駐德國美軍部隊將約2萬4000人。調防的主要目的是加強北約東南側黑海附近的部署。不過，在埃斯珀剛剛舉行完記者會幾分鐘，美國總統特朗普就表示，此次撤軍是因為德國“不願意付錢”。特朗普說，“我們減少駐軍就是因為他們（德國）不願意付錢。就這麼簡單”。

特朗普一直要求德國增加向北約支付的經費。特朗普並一直對德國過少的國防開支表示不滿，稱美國為保護德國付出了“昂貴的代價”。

另外美國國防部長表示，美軍歐洲總部將從德國斯圖加特遷往比利時。

美國裁減駐德美軍，可能會對德國的經濟和戰略造成衝擊，數以萬計美軍自二戰結束以來一直駐紮在德國。

法新社報道，德國外交部周三發表公告稱，德國了解到美國的決定，將與周邊國家，美國及北約密切協調磋商。