美國新冠疫苗研製進入大規模人體實驗階段 三萬名志願者參加

美國新冠疫苗研製大規模人體實驗近日展開，有3萬名志願者參與由生技藥廠莫德納(Moderna)與國家衛生總署(NIH)合作的這項實驗，以測試疫苗的有效性與安全性。

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輝瑞製藥公司(Pfizer)也宣布，將在全球120個地點展開3萬人疫苗人體實驗。

參加莫德納新冠疫苗人體試驗的3萬名志願者中，一半注射疫苗，另一半施打安慰劑。莫德納在全國近90個地點展開這項實驗，包括疫情熱點德州，隨後科學家將密切追蹤兩組人進行日常活動後的感染率。

特朗普總統27日到北卡羅來納州參訪生物工藝創新中心(Bioprocess Innovation Center)，稱讚美國新冠疫苗研製的“神速行動”(Operation Warp Speed)計畫，他預測疫苗上市的時間說：“我聽到樂觀的消息，我們認為在今年底前很有可能辦到。”

白宮抗疫小組成員佛奇(Anthony S. Fauci)27日表示：“我們期待展開疫苗學史上極具歷史意義的活動。”他談到美國從未如此迅速研發疫苗，一路從基礎科學進行到大規模第三階段實驗。佛奇預測，研究人員也許能夠在11月或12月，就判斷莫德納疫苗是否有效。

佛奇表示，為了證明莫德納疫苗具60%有效性，這3萬志願者中需有約150人染疫。

傳染病專家柯里(Larry Corey)表示，最近幾周有超過15萬名美國人在線上註冊表登記，並有意擔任新冠肺炎疫苗受試者；柯里強調：“這些實驗必須多世代、多族裔，而且必須反映出美國人口的多元性。”

美國政府提供4億7200萬元支持莫德納這項大型疫苗實驗。莫德納打算第一年生產5億劑疫苗，有可能在2021年度產出10億劑。