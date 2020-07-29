美國警告巴西，如果選擇華為來建設5G網絡，是會有“後果”的

美國駐巴西大使托德·查普曼（Todd Chapman）周三在一家巴西報紙（O Globo）刊出的採訪中威脅說，如果巴西允許華為的5G技術在巴西使用的話，將會給巴西帶來“後果”。

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巴西報紙向查普曼提問說，如果巴西選擇華為來建設新一代5G網絡的話，美國是否會進行報復。就此，查普曼回答說：“我說的不是報復，而是後果。”

美國大使解釋說，“後果”可能是經濟方面的。他說，“當您投資時，您會看看可以在哪裡投資。（...）我們的經濟是基於服務的，美國最大的出口是知識產權。我們必須保護（它）。”

美國大使還說，美國的立場是向“像巴西這樣的盟友”拉響警報。查普曼還補充說，對於那些向可靠的供應商購買產品的國家，美國將準備通過美國金融機構國際開發金融公司（IDFC）為5G建設項目提供資金。

根據法新社的報道，巴西原定於今年就5G發起招標。但是，由於新冠病毒危機，招標的時間表被推遲到2021年。除華為外，瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞也參與競爭。

不過，美國對其盟國施加壓力，要求將華為排除在外，華盛頓指責華為替北京進行間諜活動。美國駐巴西大使查普曼在這一巴西媒體上肯定地說：“中國政府隨時可以要求華為向其提供信息。”查普曼說：沒有美國的公司參與巴西的5G競爭。他說這是一個國家安全問題。

法新社的報道強調，雖然巴西極右翼總統博爾索納羅自一年半前上台以來，他一直試圖與特朗普政府建立緊密的關係，但是，他還是必須要照顧到中國的，因為中國是巴西的最大貿易夥伴。