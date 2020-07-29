許章潤否認曾嫖娼 已聘請律師擬司法維權

自北京方面消息，日前被清華大學以涉嫌嫖娼及多次發表文章違反教育部規定開除教職的，該校法學院原教授許章潤首次否認其曾經嫖娼，並已經委託北京維權律師莫少平和尚寶軍，通過司法程序解決糾紛。

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清華大學於7月15日向許章潤發出了對他作出開除處分決定的文件。文件稱，“根據成都市公安局青羊分局下達的《行政處罰決定書》，許章潤因為嫖娼受到公安行政處罰的違法事實，同時，經查實，自2018年7月以來許章潤多次發表文章，嚴重違反《新時代高校教師職業行為十項準則》有關規定。”

據香港電台29日的報道顯示，在上周日完成居家隔離的許章潤已在周二與莫少平、尚寶軍和前律師浦志強會面，並已經簽署律師委託書。據悉，許章潤可能向法院提出行政訴訟或向公安提出行政複議，處理當局指控他嫖娼而作的行政處罰。

許章潤向律師表示，自己從來沒有嫖娼，亦沒有向官方承認過嫖娼，形容官方認定他嫖娼是構陷和誣陷，當中並沒有任何證據，包括手機通訊紀錄、酒店監控視頻紀錄以及轉賬紀錄等。據了解，清華大學開除許章潤的決定是在他於拘留所期間就已經作出，即是拘留期仍未屆滿，校方已經有決定，公安在拘留期屆滿後，亦不準許章潤拿走行政處罰通知書，質疑有關做法違反法律程序。

就這一事件，受聘的莫少平律師向香港電台表示，許章潤去年12月曾與其它法律學者例如賀衛方、張千帆等，到成都出席一個交流會。他引述許章潤指從未嫖娼，當局的指控是構陷、子虛烏有。莫少平稱，許章潤在北京市海淀區一個拘留所羈押期間，有北京國保、公安以及四川成都公安參與問話，合共做了5份筆錄。許章潤從無承認嫖娼，警方亦未曾展示任何證據，至於當局以繼續羈押他為由，不準他帶走行政處罰通知書，更加是荒唐及違法。

莫少平介紹稱，清華大學在許章潤羈押期間，便派人到拘留所宣讀開除他的通知，措辭比公開版本更嚴厲，例如指控他寫的文章攻擊黨及國家，但許章潤並沒有與官方作任何交易，反而表明會繼續寫文章及發聲。至於以行政訴訟還是行政複議的方式跟進，莫少平表示，兩種方式都可以，何時啟動法律程序仍未確定，但這次行動不包括追究清華，因為許章潤表示領受校方的處罰。

針對這一受到海內外輿論關注的事件，清華大學前政治學講師吳強在受訪時評論指，作為許章潤的前同事，根據他的觀察，以及與北京及內地知識分子的接觸，從頭到尾都相信當局的指控是構陷，形容有關做法無恥及無底線，希望道德侮辱知識分子最在乎的清譽及社會聲望，同時亦都反映當局黔驢技窮，沒有其他辦法為清華大學製造開除他的理由。

吳強稱，許章潤聘請律師跟進是向當局絕地反擊，雖然在國內法律體制下作用有限，但這是中國知識分子在尚存的法律空間中，為了捍衛人格尊嚴的最後抵抗，這次行動的姿態比結果重要得多。許章潤的這一維權活動是否會引來當局對他的進一步打擊，吳強認為，許章潤過去幾年的文章已經表明心跡，就是“坐等天明”，再壞的情況無非是坐監，形容他能夠堅持對抗是所有知識分子的燈塔。