陣風戰機飛抵印度 新德里向北京發出警告

印度從法國訂購的首批5架“陣風”戰鬥機周三飛抵印度，法新社消息，印度國防部長辛格宣稱印度空軍的戰鬥力獲得提升，並藉此向有領土爭議的中國發出“警告”。

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印度從法國採購的首批5架陣風戰機，從法國飛行近7000公里，周三降落印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地，由被稱為“金箭”（Golden Arrows）中隊的印度空軍第17中隊接收。國防部長辛格周三晚推文表示，這標誌印度軍事史“新時代”的開始，這些多功能戰機將徹底改變印度空軍的戰力。他並強調，印度順利採購陣風戰機，得益於總理莫迪的勇氣和果斷，他並讚揚陣風戰機出色的性能將使印度空軍更加強大，能阻止任何對印度可能構成的威脅。 他表示，裝備陣風戰機的印度空軍“將以更強大的作戰能力面對任何威脅”。

辛格並表示，如果誰因此感到擔憂或提出指責，那他必是企圖威脅印度領土完整的人。

法新社稱，印度近期與中國及巴基斯坦關係緊張，新德里急於裝備陣風新型戰機，以替換老舊過時的飛機。辛格並感謝法國政府、達索公司和其他法國公司，儘管因新冠病毒大流行造成嚴重限制，仍能即時交付戰機和武器。

法新社援引國際安全專家巴提爾（Sameer Patil）分析認為，法國向印度出售的陣風戰機將“幫助印度面對中國的軍事強權，印中在拉達克的衝突很可能持續到今年冬季。

印度部隊5月初開始，持續在拉達克東部的中印實際控制線與中國部隊對峙，並同時在印度控制克什米爾的印巴邊境控制線與巴基斯坦部隊多次交火。因此，印度向法國表達希望及早交付陣風戰機，以有效阻嚇中國和巴基斯坦。

印度於2016年9月向法國正式訂購36架陣風戰機。法國根據印度需求，使陣風戰機配備可攜帶法制SCALP巡弋導彈、流星（Meteor）中程空對空導彈等近10噸的武器。

印度空軍認為，陣風戰機的戰力，將有效對付中國殲20隱形戰機等先進戰機。