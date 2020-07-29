鮑威爾：經濟衰退非常嚴重 復蘇需財政貨幣政策支持

美聯儲周三宣布維持利率不變。美聯儲主席鮑威爾強調，新冠疫情發展是決定經濟復蘇的關鍵。鮑威爾稱“經濟衰退非常嚴重”，呼籲加強財政及貨幣政策支持經濟復蘇。到周三，美國新冠病毒死亡已突破15萬人。

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法新社報導，美聯儲周三結束持續兩天的會議。聯邦公開市場委員會成員一致通過維持利率不變，將基金利率目標範圍定在0至0.25厘，符合市場預期。委員會在會後聲明說，維持利率在接近零水平，直至經濟從疫情中復蘇。

會後聲明再次承諾，將使用所有工具支持美國經濟，並重申新冠病毒危機將在短期內嚴重影響美國經濟活動及就業市場，引發通脹，對中期經濟前景“構成相當大風險”，未來經濟表現將很大程度取決於疫情狀況。雖然近幾個月的經濟活動和就業有所回升，但仍然遠低於年初的水平。

美聯儲主席鮑威爾表示，“經濟衰退非常嚴重，財政及貨幣政策需持續”。鮑威爾在會後的記者會上表示，新冠病毒疫情蔓延以及控制病毒的措施，已經開始影響到經濟活動。“疫情對通脹有顯著影響，更高的食品價格可能會增加負擔”。他表示，美國經濟需要財政和貨幣政策的支持才能復蘇。

路透社報道，美國7月消費者信心指數降幅超過預期，因全國範圍內新感染人數激增，這給美國經濟從疫情造成的空前衰退中復蘇造成威脅。美國參議院共和黨人對該黨1萬億美元抗疫救助計畫提出反對，打壓部分美股下跌。美聯儲則表示，將延長多項貸款工具至年底。

法新社消息，據霍普金斯大學最新統計，美國周三新冠病毒死亡已超過15萬人。