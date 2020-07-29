Wirecard破產醜聞：企業經理曾陪同德國外長訪華

據德國《商報》報道，德國金融科技服務公司wirecard破產醜聞繼續牽出更多政治內幕。Wirecard與德國政界的良好關係不光涉及總理府和財政部，也涉及到外交部。現已被拘留的wirecard經理Burkhard Ley曾陪同外長馬斯訪問中國。

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涉及數十億美元的wirecard破產醜聞現已成為一個政治問題。根據財政部向聯邦議會財政委員會遞交的文件，社民黨籍外長馬斯2018年11月訪問中國時，wirecard股份公司董事會戰略顧問Ley是隨行經濟代表團里的企業代表之一。但馬斯“沒有專門為wirecard的願望而儘力。”

周三，聯邦議會財政委員會就wirecard 舉行特別會議。反對派指責政府沒有儘早大力追蹤wirecard的欺詐跡象。當有傳言稱wirecard存在違規行為時，政府仍在海外為該公司儘力。

正在調查wirecard 破產事件的慕尼黑檢察院認為，wirecard的破產是“商業團夥欺詐”行為。Ley和另外兩名公司經理現已被拘留。

根據《商報》的另一篇報道，wirecard一位前經理現在透露說，wirecard的欺騙行為15年前就開始了。這位不願透露姓名的前董事表示，他2008年就通知了監事會，說資產負債表是做了很大手腳的。但其它經理要給企業一個光鮮的外表，要給資本市場提供一個美好的故事，以便能得到貸款，欺騙行為於是繼續下去。這位前董事於是離開了wirecard。