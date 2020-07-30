世維大會致函國際奧委會主席呼籲取消北京舉辦2022冬奧會資格

總部位於慕尼黑的世界維吾爾大會主席杜爾昆(Isa Dolkun)周四致函國際奧運會主席托馬斯 巴赫(Thomas Bach)，呼籲取消中國政府舉辦2022年冬季奧運會的資格，這是該組織在今年二月致函國際奧委會仲裁機構要求取消北京冬奧會之後的又一次行動。

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世維大會主席的信函中寫道：中國政府殘酷虐待維族人以及其他少數民族的行為構成種族滅絕與反人類罪，完全違背奧林匹克運動會的精神與理念。國際奧委會作為捍衛體育運動道德標準的國際組織至今仍未針對北京對新疆維族人的殘酷鎮壓表達立場令人擔憂。

包括國際特赦等多個人權組織已經向國際奧委會發出上述呼籲，但是，國際奧委會並未就此做出任何回應。

世界維吾爾大會發言人迪里夏提向法廣表示： 由於中國政權針對維族人推行的系統性迫害已經達到種族屠殺的程度，我們期待國際奧委會能夠做出公正的決定，取消北京舉辦奧運會的資格，在一個如此踐踏人權的國家裡，對維族人進行反人類的迫害，這本身就違背的奧運會的精神。

法廣就此議題聯繫了國際奧委會，到目前為止尚未收到任何回應。奧委會有成員此前向媒體表示，明年的東京奧運會以及後年的北京奧運會都有可能受到新冠疫情的影響而無法舉辦，對此北京的回答是正在有序推進中。