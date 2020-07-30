日本全國和東京單日新增新冠感染者再創新高

29日，日本全國新增感染者達1264人，首次過千，為史上最高，而日本東京都政府30日宣布，都內又有新冠新增感染者367人，創下單日新增人數新高。

廣告 繼續瀏覽後續

在日本47都道府縣內，原本只有岩手縣沒有發現過新冠感染者，29日發現兩人感染，在國內確診感染的人，包含機場的檢疫等累計已達3萬3508人，加上郵輪的乘客和船員的712人，累計感染者計3萬4220人，死者1019人。另據報道，日本防衛大臣河野太郎的一名警衛也確認感染新冠。

7月22日，日本全國新確診新冠感染人數達795人，超過自新冠流行以來的最高值，也就是4月11日的720人，28日達981人，29日1264人，連續兩天刷新紀錄。

東京都7月30日感染者達367人，東京都知事小池百合子在29日的記者會上指出：第二波已經來臨。

她在30日的記者會上指出：東京已經達到了367人，創過去的單日感染者新高，這是比感染擴大警報更深刻的狀況，已經刻不容緩。

日本官房長官菅義偉在7月30日的記者會上，針對全國感染者在29日首次突破千人，對再次發布緊急事態宣言依然持謹慎態度，他指出：現在不是發布緊急事態宣言，使社會經濟活動全面縮小的狀況。

在談到其理由時菅義偉指出：從60歲以上的感染者少和重症者少等來看，和4月發布緊急事態宣言時的情況不同。