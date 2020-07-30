歐盟縮減允許旅客入境的“安全國家”名單 對中國仍“有條件開放”

歐盟周四二度更新允許旅客入境的“安全國家”名單，由於全球新冠疫情持續蔓延，歐盟開放邊境國家名單縮減到12國，其中中國仍設有“互惠條件”開放。美國仍未納入安全國家名單。

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代表歐盟27國政府的歐盟部長理事會公布開放允許旅客入境的安全國家建議名單中，包括澳大利亞、加拿大、日本、摩洛哥、新西蘭，亞洲方面有韓國、泰國等11國。對中國的附帶條件是“確認對等”，即確認中國也對歐盟成員國公民開放邊境。

歐盟在7月1日首次公布建議名單共14國，隨後因疫情持續蔓延，使名單上的國家數目減少，繼7月16日排除黑山及塞爾維亞後，周三又將阿爾及利亞排除在名單之外。

至於中國，歐盟自7月1日起開放條件是“互惠”，即中國也對歐盟旅客開放邊界，歐盟才會開放中國旅客入境，這項條件迄未改變。

歐盟表示，自7月31日起會員國可逐步取消列入最新“安全國家”名單的民眾旅行限制。

歐盟建議的安全國家名單，以流行病狀況及遏止措施為衡量標準，除最近14天及每10萬居民感染數需接近或低於歐盟平均水平外，也將“互惠”納入考量。

歐盟自3月中即禁止境外公民前來旅行，自7月1日起開放列入安全國家的旅客能入境旅遊，每2周更新。但這份建議名單並沒有法律約束力，各國各自管控對外邊境。

中國至今沒有對歐盟開放邊境，因此，中國公民仍不能進入歐盟旅遊。