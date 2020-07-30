歐盟首次針對中國俄羅斯網絡攻擊實施制裁

歐盟周四宣布，對來自俄羅斯和中國負責開展或參與各種“網絡攻擊”的6名個人和3個實體實施制裁。歐盟委員會主席博萊爾表示，歐洲理事會決定針對這些個人及實體實施制裁，他們主要從事鎖定“禁止化學武器組織”等的網絡攻擊。

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法新社消息，歐盟的制裁對中國企業海泰科技發展有限公司（Haitai Technology Development），該公司被控支持從全球跨國公司竊取商業敏感數據的網絡攻擊，即“雲端跳躍行動”（Operation Cloud Hopper）。兩名涉嫌參與的中國人也連帶遭到制裁。

這是歐盟首次祭出與網絡犯罪有關的制裁行動。制裁措施包括實施旅行禁令和凍結資產，同時禁止歐盟人員和實體向被制裁對象提供資金。

歐盟聲明並指出，此次制裁行動中，歐盟還鎖定俄羅斯軍事情報的特殊技術部門，也就是俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部情報總局。歐盟指控這個俄羅斯部門2017年6月發動兩次網絡攻擊，致使歐洲數家公司蒙受巨大財務損失。該部門也被控在2015、2016年兩度攻擊烏克蘭電網。

此外，朝鮮公司Chosun Expo因涉嫌支持黑客組織“拉撒路集團”（Lazarus Group）而受制裁。拉撒路集團被認為是全世界一連串重大攻擊的幕後黑手。

據指出，這家公司也和好萊塢電影製片廠索尼影業（Sony Pictures）遭攻擊有關，這項攻擊的目的是阻止一部有關朝鮮領導人金正恩的諷刺電影在2014年發行。