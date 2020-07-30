當真？ 特朗普首度提及推遲總統大選

美國總統特朗普首次提到推遲美國總統大選的可能性，他的理由是，由於疫情而增加的郵寄投票“可能導致舞弊和不準確結果”。

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特朗普周四發推提及這一想法，也遭到本陣營一些議員的反對。此推是在美國第二季度GDP歷史性負增長32.9%的數據公布幾分鐘之後發出的。

美國總統大選將於11月3日舉行，在距離投票還不到百日、目前在民調中普遍落後的特朗普周四發推稱：2020年美國總統大選“將是美國大選有史以來最不準確和舞弊泛濫的一次大選”，他提到推遲選舉的主要理由是部分州因疫情而決定採取通過郵寄投票選舉總統。

他還補充說，“這將是美國真正的羞恥”。特朗普以習慣性的挑唆式方式問道：“推遲選舉直到人們能夠在安全環境下正常地投票？”特朗普總統此前已經多次對郵寄投票進行了高調抨擊，但美國多次全國和地方研究都顯示，沒有證據證明郵寄投票會造成大規模舞弊行為。

美國國憲法明白無誤：美國總統沒有決定推遲總統大選的權力。總統選舉日期由聯邦法律確定，只有美國國會可就此採取行動。

法新社報道說，總統出面親自提及這一設想，可能會在他的基礎選民中，引發對本次投票正當性的懷疑。

美國公民自由聯盟律師何戴爾反駁稱：“我們這是在美國，我們是一個民主國家，不是專制體制。憲法決定11月投票選舉，總統所言所推都不能改變這一切”。

至少已有6個州表示準備十一月大選採用全民郵政投票方式以最大程度降低疫情可能對選民參與程度的影響。6個州分別是加州、尤他、夏威夷、科羅拉多、俄勒岡和華盛頓。上述6州將自動把選票寄到註冊選民家中，並要求選民將填寫好和封好的選票在選舉日之前寄回或在選舉日送到投票站。據統計，約半數美國州允許選民選擇通過郵寄方式投票。

一些州已多年來允許採取郵寄投票，至今沒有任何一個嚴肅的研究證明郵寄投票出現過舞弊等問題。

一些共和黨大佬很快且很明確表示反對推遲選舉。盧比奧參議員說，“他沒有這樣說最好，但什麼也不會改變，我們的選舉將於11月份舉行。”參議員克魯茲表示“我們必須與選舉舞弊作鬥爭，但任何選舉都不應該推遲。”

根據美國RealClearPolitics網站的統計，六周以來，特朗普的對手，民主黨候選人拜登在民調中一直領先特朗普8-10個點。自1980年以來，在這一階段在民調中領先的總統候選人都會勝出，唯一的例外是民主黨總統候選人邁克爾·杜卡基斯，1988年大選中最終負於共和黨人老布什。