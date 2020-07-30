美媒：美準備大砍中國駐美外交人數

在關閉了休斯敦的中國總領館後，美國媒體引述美國國務院高層官員透露，特朗普政府準備要求中國大幅減少派駐美國的外交人員，減至與美國駐中的同等人數，主要理由是要減輕聯邦調查局的負擔。

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《華盛頓時報》報道引述官員指出，特朗普政府此舉是為減輕聯邦調查局（FBI）負擔的一環，FBI近幾個月投注2000名幹員搜捕中國間諜與特工。美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷 7月7號美國在保守派智庫發表演講時稱， 現在聯邦調查局每10個小時就會開啟一宗新的有關中國的反間諜案件 ，他也表示，中國對美國國家安全構成最大的威脅。

報道還指出， 相關作法預計本周會正式宣布，一名高層官員在宣布前的背景解釋時說，美方希望在8月底前，能做到與美國駐外人數與管道對等的標準。這位官員表示，上周美國關閉中國在休斯敦的領事館，中國則關閉美國在成都的領事館之際，美中官員上周已在協商外交人數應對等事宜。

中國在美外交人員的確切數目無法得知，但美國國務院最近期的資料顯示，有245名外交人員隸屬華盛頓的中國大使館，除了已被關閉的休斯敦領事館，中國在紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥也都有領事館。

美國駐中國外交人員據信也超過200人，包括北京的美國大使館，以及在廣州、上海、瀋陽、武漢及被關掉的成都領事館。這些機構中以武漢領事館人數最少，在北京的大使館則是美國海外最大駐館之一，包括來自國務院、中央情報局（CIA）、FBI與商務部的人員。 美方官員還表示，大砍中方駐美人數另一原因，與中方本月拒絕讓數十名先前在疫情最嚴峻時離境的美方外交人員返回有關，據信，雙方的爭執主要卡在對疫情篩檢和隔離的要求問題上。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷 7月7談話時還提到，目前FBI手上全美的反情報案件有近5000件，“幾乎一半與中國有關”。他還說中方的首要目標是從事與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關的美國衛生照護機構，以及從事相關研究的z藥公司與學術研究所。