“習近平思想”五個字如何登場王毅費煞思量

“習近平新時代中國特色社會主義思想”這十六個字，2017年10月24日在中共第十九次全國代表大會獲得通過並寫入黨章，從此習近平是繼毛澤東和鄧小平之後第三個以領導人名字命名的中共指導思想，習近平也憑此而將其地位提升於江澤民和胡錦濤之上。但儘管境外傳媒很多時為了方便將上述十六個字“縮略”為習近平思想或習思想，中共官方正式文件和中國大陸官媒正式新聞稿中從未用過這種說法。

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不過根據港大中國傳媒研究計畫最近的一篇分析指出，從中國外長王毅今個月20日在北京為習近平外交思想研究中心成立儀式上的演說可見，中共已開始逐步謹慎地進行十六字的簡化過程，儘管王毅的用詞非常小心，但假如一旦成功縮略為習近平思想而寫入黨章，習近平將起碼與毛澤東的黨內地位並駕齊車。

該分析文章指出，王毅在習近平外交思想研究中心成立的講話中說：“習近平總書記以偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律.....形成和確立了習近平新時代中國特色社會主義外交思想、即習近平外交思想......為進入新時代的中國外交指明了前進方向，提供了根本遵循。”

港大中國傳媒研究計畫主任錢鋼的文章指出，對一些不太研究中國政治用詞的人而言，這句話並沒有任何值得注意的地方，或許只是中共官場慣常用語。但仔細研究，王毅在“習近平新時代中國特色社會主義外交思想”與“習近平外交思想”之間，用了一個“即”字。

文章指出，這非是一般人認為簡單的文字遊戲，而是中共呈現在世人眼前，將中國政治用詞逐步演變的關鍵過程，即將冗長的詞語“縮略”到簡潔的政治精髓。

錢鋼指出，自從“習近平新時代中國特色社會主義思想”在十九大寫入黨綱，成為中共的“旗幟語”之後，他已經預測習近平下一步為了更加鞏固他的權力和在黨的影響力，他必然會將十六個字的“旗幟語”縮略成為“習近平思想”五個字。只有他與毛澤東的思想，才可以寫入黨綱，鄧小平也只有“鄧小平理論”而已。

如何正式介紹“習近平思想”登場，文章指出，是一個敏感的課題，但在內部卻不斷地測試着政治的水溫。類似王毅的演說，是這個縮略的部分過程，最終非要達到“習近平思想”五個字而不會罷休。

2016年秋中共十八大六中全會上，習近平剛成為中國“核心”領袖，幾個月後，即在2017年3月全國兩會期間，時任全國人大副主席的吉炳軒在會上好幾次用上了“習近平經濟思想”這個詞。中共要等到差不多半年之後，才逐步撥開雲霧一窺十六字旗幟語的真面貌，現在看來，之前的講法其實就是預言提示。但有趣的是，吉炳軒的“習近平經濟思想”一詞之後從未出現過，代之而起的是“富有中國特色的習近平社會經濟思想”。

2017年3月期間，浙江黨委報浙江日報用了“習近平生態文明思想”一詞，王毅在同年6月亦用上了“習近平外交思想”。到了10月，十九大閉幕的通過的決議，首次出現了“習近平強軍思想”一詞。

錢鋼在其所着的《2018中國政治詞語》中，當年一整年跟習近平思想有關的詞語不下20個，包括 習近平文藝思想、習近平強軍思想、習近平教育思想、習近平黨建思想、習近平法治思想、習近平脫貧攻堅思想、習近平鄉村振興戰略思想、習近平新聞輿論思想、 習近平新聞思想、習近平對台工作重要思想、習近平精準扶貧思想、習近平體育思想習近平青年工作思想、習近平金融思想、習近平民族工作思想、習近平民族團結思想、習近平廉政思想、習近平一帶一路思想、習近平經略海洋思想、習近平軍民融合思想等。

為了釐清每一個習思想之間的關係，人民日報2018年10月還專門刊登了一幅彩色的圖表以資說明。

文章指出，在眾多的習思想中，無疑又以習近平強軍思想、習近平外交思想、習近平生態文明思想、習近平中國特色社會主義經濟思想作為主幹。至目前為止，習近平外交思想研究中心其實是第二個研究習思想的中心，第一個是2018年設於軍事科學院內的習近平強軍思想研究中心，目前似乎還欠缺經濟和環保的習思想研究中心。

錢鋼的文章最後指出，習近平思想何時正式登場，仍屬未知之數，但有兩個日期可供參考，第一個是2021年7月1日，即中國共產黨創黨100周年；第二個將會是2022年秋，中共召開二十大之時。