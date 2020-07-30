離地抗疫：官家餐廳照常營業百姓雨下吃便當白飯變泡飯

香港政府昨日（29日）開始實施新抗疫措施，包括禁止所有餐廳提供堂食服務，市民上班用膳，大多隻能蹲在街上或公園吃外帶，但政府總部的飯堂卻不受新措施影響，官員們照樣享受餐廳招待，而由於昨日天公不造美下了好幾場豪雨，很多在街上吃便當外帶的市民，個個吃不完兜着走，白飯變泡飯，苦不堪言。

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政府的新措施本來用意是餐廳停止堂食服務，可減少脫下口罩用餐的人群聚集，從而降低病毒傳播途徑，然而政府“只許官州放火不準百姓點燈”的離地措施，首日實施即遭到普通市民和上班一族痛斥欠缺人性，政府見狀於是又匆忙修訂新措施，在昨日晚上宣布開放各區共19個社區會堂予市民“堂食午膳”，並規定市民用餐完畢須離場。

然而本身是醫生的立法會議員郭家麒質疑社區會堂和餐廳同是室內，傳染風險根本沒有多大分別，“是不是政府社區會堂就厲害一點？病毒見到就腳軟自己走？”大罵港府完全違反邏輯，與乾脆開放餐廳營業沒有分別。

至於有傳媒踢爆位於政府總部大樓內的餐廳卻照常開放，為做官的繼續提供堂食服務一事，行政署回覆傳媒查詢時表示，有關預防及控制疾病規例下，已訂明獲豁免的處所，包括“由政府控制或管理的處所”（包括政府總部食堂）。而“工作場所內專供受雇於該處的人使用的食堂”（非供受雇於該座工廠大廈內的任何工廠的人的工廠食堂）及提供予員工用膳期間的餐飲業務，也屬獲政務司司長豁免的餐飲業務處所。上述獲豁免的餐飲業務處所仍須嚴格遵守食物及衞生局局長就人數及容量的限制和其他感染控制施加的要求。

考慮到政府總部保安及清潔員工的實際需要，政府在7月30日起容許政府總部內的食堂提供堂食服務，不過有關安排須嚴守感染控制及社交距離要求，例如每人入內前須量度體溫，每張餐枱相隔至少1.5米、限坐一人，食客在食堂內非進食期間須佩戴口罩等。

對政府總部官員們繼續能在政府豁免的餐廳內用餐，對在戶外遭日曬雨淋的苦哈哈的老百姓而言，猶如火上加油，政府為了消滅社會民怨怒火，在實施新措施一日不到，即在當晚宣布新新措施，開放政府旗下19個社區會堂予市民“堂食午膳”。

政府周三晚上發稿指，從周四（30日）起於午膳時間，即早上11時至下午3時，會開放於全港18區共19間社區會堂，作為公眾飯堂之用開放。所有市民進入社區會堂前須接受體溫檢測及佩戴口罩，有發燒或呼吸道感染癥狀者均不得進入，而會堂內會預先編訂相隔1.5米距離的座位，又指明除飲食期間，所有市民必須佩戴口罩，用膳完畢須後離開社區會堂。

當局又表示，會考慮在午膳時間開放其他適合的政府設施供市民堂食，但呼籲僱主盡量容許僱員在家工作，盡量提供有蓋的休息及午膳空間，在可行的情況下，僱主可實施彈性午膳時間及為僱員安排集體訂購飯盒，續指建造業議會已發信呼籲地盤相關商會或承建商等安排。而食環署則指會，會為工人提供“上班報到處”或在食環署地區辦事處騰出地方，或在設施附近搭建帳篷，供清潔工用膳。

政府的新新措施換言之，有專業人士提供餐飲和衛生清潔服務的餐廳不準提供堂食服務，但沒有任何有關行業人士工作的社區會堂，卻可以取代餐廳。