中共大舉DQ疑引蛇出洞民主派後備B隊C隊

中共及港府假借所謂選舉主任之手，大舉DQ 民主派立法會參選人，遭到世界多個國家批評和譴責，有分析指出，當局在今日（31日）提名期截止的最後一天之前，DQ12個參選人，民主派必然因此會在今天提名B隊或甚至C隊參選人出馬，如此一來，中共設下的一石二鳥，引蛇出洞的計謀便可得逞。再者，今年9月的立法會選舉會否以疫情作為押後舉行的理由，最終決定權仍然落在北京的手上。

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當局30日大舉DQ民主派的參選人當中，涉及激進與溫和光譜，程度之廣被視為超出預期，但其實早在民主派在協調初選時，因當局明確表態針對35+，故此均有作出最壞打算，更已擬定後備名單。蘋果日報指，據悉倘若提名期結束前，民主派參選人仍未獲確認提名，他們的Plan B甚至Plan C將會把握今日最後一天提名期報名。

事實上，早在今個月中旬民主派初選落幕後，多個勝出初選的參選人都預料中共當局會DQ他們。負責策畫初選的前立法會議員區諾軒早在7月中便預料“DQ是建制派在2016年發明的法寶，不可能棄之不用”。被DQ而喪失立法會議員資格區諾軒，再在今次被DQ參選資格，跟黃之鋒一樣兩度被DQ。

以力拒民主派35+計畫為硬目標的中聯辦，在當局宣布大舉DQ之後立即發表聲明堅決支持政府選舉主任大規模撤銷（DQ）多人的參選立法會的資格，指是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。

公民黨4人被DQ之後召開記者會，多個記者追問Plan B的安排時，黨魁楊岳橋笑稱：“就算有也不告訴你們。”楊岳橋認為，北京和港府已經“磨刀霍霍”，所有民主派都有被DQ風險，公民黨近期亦多次被北京點名炮轟，最惡劣的情況是“DQ所有非我族類，這絕對有可能”，所以公民黨亦已經準備 Plan B。

迄今仍未接獲選舉主任來函查詢的民主黨，已報名參選港島區的黨員許智峯指，民主黨五區昨晚召開緊急會議討論Plan B參選事宜。他又指，該黨各區也會有Plan B準備，甚至不排除由非黨員出戰。翻查該黨的報名名單，部份選區以名單方式出選，在超區界別派出的兩張名單均有排次席的人選。

根據蘋果日報報道，不同政黨及組織早已商討過Plan B甚至Plan C的問題，有知情者私下透露，早於參選前各人已有Plan B準備，但為保護Plan B，今日趕入閘報名時亦不會邀請傳媒採訪，希望一切低調進行，待確保入閘資格才公開，而部份政黨名單早有多於一人，“擡轎者”會在正選一旦被DQ後準備正選上陣。

但儘管民主派再如何保密B隊或C隊名單，中共和港府必然對今日最後一天提名參選的人士“另眼相看”，視為引蛇出洞之後民主派的後備方案，一些政治素人也可能被當局在放大鏡下仔細檢視，作為之後DQ的借口。