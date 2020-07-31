尚寶軍律師：許章潤教授試圖通過法律手段撤銷成都公安的行政處罰

中國知名學者，原清華大學法學院教授許章潤因涉嫌嫖娼被成都警方拘押多日，之後又因同樣原因再加上發表違背教育部規定的文章而被清華大學開除教職，許教授譴責成都警方對他的指控純屬子虛烏有，委託北京律師莫少平與尚寶軍通過司法程序維權，尚寶軍律師向本台表示，此案疑點重重，成都警方不僅沒有出示任何證據，而且還收回了對許教授的《行政處罰決定書》文本，僅此一點，就明顯違背中國的法律。

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尚寶軍： 許教授在7月12號被釋放之後，又經歷了14天的隔離，所以，在本周二的時候我們才得以與他會面，並且與他簽署了委託書。許教授請我們擔任他的法律事務的代理人，他當然是不服成都警方對他的行政拘留與行政處罰，因為他認為，成都公安對他的行政處罰是沒有任何法理依據的。他堅決否認去年12月份中旬，在成都有過嫖娼行為。

法廣：警方是否出示過證據？

尚寶軍：我們沒有看到任何證據，許教授本人也沒有看到任何證據，警方只是口頭上說有證據。其實，如果確有其事，證據應該有很多，比如說，賓館的監控視頻錄像，支付嫖資是現金還是電子，以及他是通過什麼渠道與嫖娼女取得聯繫等等，所有這一切，警方都未能拿出任何證據。另外，還有一個細節但卻十分重要，一般來說，警方必須對被處罰者下達法律文書，也就是所謂的《行政處罰決定書》，許教授在成都看守所時手上確實有這份文書，但是，當他離開看守所時，成都警方強行收回了這份文書。我們不知道他們此舉的意圖是什麼，但是，很明顯這是違法的行為。這在任何國家都是違法的行為。所以，我們今天的工作遇到很大的障礙，因為無論是複議還是訴訟， 都需要這份文書，所以，我們爭取在近期首先解決這個問題。