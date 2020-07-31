巴寶莉Burberry在深圳開設奢侈品行業首家社交零售精品店

巴寶莉Burberry品牌推出奢侈品行業首家社交零售精品店“巴寶莉Burberry 空 · 間”，新店坐落於中國的高新技術研發地深圳。該店以“暢享當下，走進未來”為理念，融合線下和線上平台，帶來數字化的沉浸式零售體驗。

廣告 繼續瀏覽後續

新店於2020 年 7 月 31 日在深圳灣萬象城隆重開幕，騰訊公司為其提供技術支持，旨在打造一個能夠鼓舞和感染奢侈品消費者的探索空間，通過在店內和社交媒體上的新穎體驗，讓顧客能與品牌和產品充分互動。

巴寶莉Burberry 與騰訊展開技術合作的第一步是將社交平台的互動體驗融入實體零售環境中，通過專門的微信小程序，顧客可以解鎖專屬內容和個性化體驗，並將其分享給他們的好友。

新店內設有一系列不同空間供顧客探索，每個空間都以獨立的概念打造，為顧客帶來別緻的互動體驗。該店還藉助巴寶莉 Burberry 悠久燦爛的歷史，頌揚首席創意總監 Riccardo Tisci 所重新演繹的品牌標誌性設計元素，以創意方式塑造 Trench 風衣、Thomas Burberry 專屬標識、自然風格以及品牌“叢林印象”主題等傳承設計。

品牌創始人巴寶莉 Thomas Burberry 是位充滿夢想的發明家，新店亦承襲 巴寶莉Burberry 的開拓精神，致力於發揚品牌的創意理念和創新傳統，積極打破常規和界限。該店作為一個具有特殊意義的探索空間，可供品牌實踐和學習，為日後能將其創新成果運用到 巴寶莉Burberry 中國市場發展的改革工作當中奠定基礎。