港府抗疫章法大亂朝令夕改專家稱已兩周沒開會

© 香港中文大學醫學院團隊（左起）許樹昌教授、黃仰山教授和郭建安教授所做的調查發現，香港只有一成六的人相信政府對疫情發放的消息。

港府抗疫朝令夕改，改完又改，港人被搞得昏頭轉向。29日早上政府禁令下所有餐廳停止堂食服務只准做外帶生意，大批上班港人暴雨下蹲在路邊吃午飯，招惹民怨四起後，29日晚上港府宣佈開放旗下社區中心給予民衆吃飯，但遭專家批評同樣是室內爲何餐廳要關門而社區中心反而可以招待食客。到了30日中午，政府又改變抗疫措施，重新准許餐廳今日（31日）開門提供晚上六時之前堂食服務，但嚴限每桌只准兩人。

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在此同時，身爲政府防疫抗疫專家小組成員的許樹昌醫生30日披露，政府已經超過兩個星期沒有召開小組會議，似乎暗指政府章法大亂，是將經濟政治考量置於科學抗疫之上。

港府全日禁堂食草率實施，弄致民怨沸騰，政府僅一天便宣告措施壽終正寢，今日起恢復早、午市堂食。食衞副局長徐德義昨指最少八度被記者追問會否向市民道歉，惟他一直迴避，更辯稱其他國家亦有同樣抗疫措施，限制餐飲業營業。學者認為憑常識已知全日禁堂食必定「撞板」，惟林鄭政府卻一意孤行，反映政府思慮不周。

全日禁堂食第二天，食物及環境衛生局宣佈，在檢視實際情況後，明白措施對上班僱員帶來不便和困難，因此決定今日起，餐飲業務恢復上午5時至下午5時59分的堂食服務，顧客數目不得超過座位數目的一半，不得多於二人同坐一桌，桌子之間至少有1.5米距離或設隔板作分隔。食肆亦應盡量安排單向座椅及不安排搭枱。政府又宣佈，政府僱員在家工作安排延長至8月9日，並再次強烈呼籲僱主盡量容許僱員在家工作。

港府抗疫鼠首兩端，疫情則持續肆虐，香港已連續9日錄得過百宗確診，早前有多個專家建議政府收緊豁免檢疫人士措施，但政府在專家首次建議後21日才正式宣布收緊船員豁免檢疫的安排，引起社會質疑政府防疫有否諮詢專家小組意見。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌30日透露，政府專家小組已超過兩星期無開會，暫未有下次開會日期。

許樹昌在電台節目受訪，被問及政府專家小組是否仍然存在，他表示仍存在，但政府只會在有需要時才與專家開會。主持質疑現時疫情亦嚴重，為何政府不組織專家開會，許樹昌僅笑答，「這個（問題）我答你不到」，又指「不過我們的聲音他們聽到的」。許樹昌表示，現時專家主要向政府直接表達意見的方法是透過開會，但沒有開會的話，專家也可直接找衛生局局長陳肇始，或透過媒體訪問給意見。

早前不同專家多次指出，免檢疫船員來港換班是第三波源頭之一，邊境檢疫存在漏洞，政府於 19 日曾發稿指有「誤解」，沒有承認豁免檢疫人士乃疫情源頭，及後於 26日再宣布收緊船員換班，食衛局長陳肇始亦改口稱第三波源頭「已有實證」與豁免檢疫人士有關，會嚴肅跟進。