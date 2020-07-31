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港警正式通緝羅冠聰等6名外逃人員

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La cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, qui est nommée par Pékin, a annoncé le report des élections qui devaient permettre en septembre de renouveler le Conseil législatif le 31 juillet 2020
La cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, qui est nommée par Pékin, a annoncé le report des élections qui devaient permettre en septembre de renouveler le Conseil législatif le 31 juillet 2020 © AFP
作者： 法廣
1 分鐘

7月29日，四名學生遭到警方以違反《港區國安法》罪名逮捕，成為了港警國安處成立後第一批被拘捕的人士。然而他們在國安法實施前就已經退出獨派組織。7月31日，港媒報道稱，警方又正式通緝羅冠聰、黃台仰等六名海外港人。

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據央視新聞31日晚間報導，香港國安法實施1個月之際，香港警方正式通緝6名逃往海外的港獨組織成員與亂港分子，其中包括因懼怕香港國安法而逃到英國的亂港分子、“香港眾志”創黨主席羅冠聰，“香港獨立聯盟”召集人陳家駒、“學生動源”成員劉康、去年在赴內地期間捲入嫖娼案件而被行政拘留的鄭文傑、駐華盛頓的港獨組織“香港民主委員會”總監朱牧民和“民主前線”前成員黃台仰。

報導稱，這6人分別涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全。

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