港警正式通緝羅冠聰等6名外逃人員 發表時間： 31/07/2020 - 22:43 La cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, qui est nommée par Pékin, a annoncé le report des élections qui devaient permettre en septembre de renouveler le Conseil législatif le 31 juillet 2020 © AFP 作者： 法廣 1 分鐘 7月29日，四名學生遭到警方以違反《港區國安法》罪名逮捕，成為了港警國安處成立後第一批被拘捕的人士。然而他們在國安法實施前就已經退出獨派組織。7月31日，港媒報道稱，警方又正式通緝羅冠聰、黃台仰等六名海外港人。 廣告 繼續瀏覽後續 據央視新聞31日晚間報導，香港國安法實施1個月之際，香港警方正式通緝6名逃往海外的港獨組織成員與亂港分子，其中包括因懼怕香港國安法而逃到英國的亂港分子、“香港眾志”創黨主席羅冠聰，“香港獨立聯盟”召集人陳家駒、“學生動源”成員劉康、去年在赴內地期間捲入嫖娼案件而被行政拘留的鄭文傑、駐華盛頓的港獨組織“香港民主委員會”總監朱牧民和“民主前線”前成員黃台仰。報導稱，這6人分別涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 香港