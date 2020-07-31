政治

港警正式通緝羅冠聰等6名外逃人員

La cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, qui est nommée par Pékin, a annoncé le report des élections qui devaient permettre en septembre de renouveler le Conseil législatif le 31 juillet 2020 © AFP

作者： 法廣 1 分鐘

7月29日，四名學生遭到警方以違反《港區國安法》罪名逮捕，成為了港警國安處成立後第一批被拘捕的人士。然而他們在國安法實施前就已經退出獨派組織。7月31日，港媒報道稱，警方又正式通緝羅冠聰、黃台仰等六名海外港人。