疫苗大戰打響了：北京外交部發言人稱中國研發領先無需“偷竊” 倒是擔心被竊

中國外交部發言人否認中國黑客竊取美國新冠疫苗公司數據，指出，中國在研發上領先，根本不存在也不需要靠“偷竊”取得領先。他說中國反而擔心“個別竊密成性的國家”來竊中方技術。有專家指，由於中國病患大幅減少，疫苗第三期測試需要與外國合作進行。

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據路透社報道，今天7月31日在記者會上，有記者詢問有關美國官員指控中國黑客瞄準美國新冠疫苗公司莫德納（Moderna）欲竊取數據，中國外交部發言人汪文斌稱這樣的指控“純屬造謠污衊”。他說，在新冠疫苗自主研發方面，中國處於世界的領先地位，根本不存在、也不需要靠偷竊來取得領先地位。

他指控美國一些政府部門的所謂消息人士近段時間以來，動不動就稱中國發動網絡攻擊竊取美國疫苗研發數據，卻始終拿不出任何的證據。

汪文斌稱，“倒是我們更擔心個別的竊密成性的國家，利用黑客來竊取中方的技術，”。

據中國和台灣等網絡複數消息來源，中國新冠疫苗研發很有可能領先其他國家。但是卡在了臨床實驗第三階段：由於可供測試的病患不夠多，所以必須與外國合作。

路透報道說，美國在7月27日表示，莫德納Moderna疫苗可望年底推出，供應廣泛使用。此前Moderna宣布展開3萬人的臨床試驗，以展現疫苗的安全性與效果，這也是獲得監管批准前的最後一道障礙。

特朗普政府推出加速疫苗研發的計畫，Moderna的疫苗率先進入後期測試階段，增添了有效疫苗問世、幫助終結疫情的憧憬。Moderna股價周一收盤大漲9.15%。

從未有任何疫苗問世的Moderna，接受了美國政府近10億美元金援。美國政府透過“神速行動”(Operation Warp Speed)計畫為幾支候選疫苗的研發提供資金。

超過150種疫苗目前正處於不同的研發階段，約二十多種疫苗已經在進行人體測試。

輝瑞(PFE.N) 與強生(J&J) (JNJ.N)本月正為其新冠候選疫苗啟動後期臨床試驗。英國制藥廠阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)則表示，與牛津大學研究員共同研發的疫苗將在今夏在美國進行大規模試驗。

“2020年結束前實現安全和有效的疫苗是頗有難度的目標，但對美國人民而言這是正確的目標，”美國國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)在宣布啟動Moderna大型三期試驗時說。

柯林斯說當疫苗被認為安全且有效時，Moderna可能已準備好了數以千萬劑計的疫苗。

Moderna執行長Stephane Bancel稱，該公司仍穩步朝着2021年起一年交付約5億劑疫苗邁進，可能一年最多可交付10億劑。

這項大規模後期試驗旨在評估Moderna的mRNA-1273疫苗安全性，判斷其可否在注射兩劑後防止新冠癥狀。

美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇說，試驗結果可能會在11月甚至更早的時候公布。福奇說，在見過之前較小規模試驗的數據後，他“不會特別擔心”疫苗的安全性。

路透7月30日發自華盛頓的消息說，一名追蹤中國黑客活動的美國安全官員透露，與中國政府有關聯的黑客今年稍早鎖定美國主要新冠疫苗研發公司、生物科技企業莫德納Moderna為攻擊目標，試圖竊取有價值的數據。

上周，美國司法部對兩名中國公民提起訴訟，指控他們參加了長達十年的網絡間諜活動，目標是國防承包商、新冠研究機構和世界各地數百家公司。起訴書稱，早在1月27日，新冠疫情開始受到關注時，這些黑客就試圖從馬薩諸塞州一家生物科技公司竊取疫苗研究資料。

總部位於馬薩諸塞州的莫德納Moderna今年1月宣布了新冠候選疫苗。該公司向路透證實，曾與美國聯邦調查局(FBI)接觸，並了解到上周起訴書中提及的黑客組織涉嫌進行的“信息偵察活動”。

這位要求匿名的美國安全官員沒有提供進一步細節。美國FBI和美國衛生及公共服務部(HHS)拒絕透露被中國黑客瞄準的公司身份。