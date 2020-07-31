PEW民調顯示對中國不滿已是美國全民上下共識

美國權威的皮尤（PEW）研究中心所最新的調查證實之前多個傳媒的報道，美國對中國的不滿和反感，已經是全國上下的共識。紐約時報早前指出，特朗普政府最近的對華政策已將兩國關係推向難以回復舊貌的不歸路（point of no return）；經濟學人指就算拜登當選也難以扭轉美中關係走向一個新的黑暗年代；華爾街日報的社論指出，特朗普政府對華強硬的姿態，反映了藍領選民和商界及至國家安全精英分子已經逐步趨向達成的一個共識，即中國是時候要停止它對美國的予取予攜。

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皮尤在本周四發布的民調顯示，有73%的美國百姓對中國反感，是15年來最高。接受訪問的美國人普遍相信，中國政府需要為武漢首先爆發的新冠狀病毒擴散全球負上責任。

皮尤在2018年同樣的調查發現，當時只有47%的美國人對中國反感，在短短兩年內，數字飆升到接近四分之三的美國人口。

調查並且發現，單在3月份一個月，美國人對中國的負面看法，已急升7個百分點，美國大眾普遍認為“中國對疫情初發時處理失當，導致後來新冠狀病毒肺炎在全球擴散”。

皮尤研究的一名合夥人戴福林（Kat Devlin）說，相對而言，美國人對歐盟持有好感者，大約有50%，這個數字這些年來都一直保持。

對中國來說，她用疫情來形容美國人對中國的負面看法，“我們可真的是經歷了一場爆發。”戴福林說，中國在美國人心目中的地位，從2018年開始即出現急促下跌，“當時兩國正處於貿易戰的口水戰階段”，開始蓄勢待發而急促下跌，一路直到如今的疫情失控。但她未能肯定上述兩個因素促使中國形象下跌。

然而，不少分析認為中國近年來的所謂戰狼外交，動輒對外國頤指氣使，加上特朗普總統選情吃緊因而將美國疫情失控責任歸咎中國，遂造成中國形象在美人心中一落千丈。