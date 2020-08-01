特朗普表示將在美國禁止抖音海外版tiktok

美國總統特朗普周五（31日）向一些隨行記者表示，他將下令禁止短視頻軟件抖音海外版Tiktok在美國運營。在此之前，有美國媒體猜測，特朗普會要求抖音所屬公司字節跳動售出Tiktok。

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抖音是一款深受年輕人喜愛的短視頻軟件，在全球各地擁有上億用戶。但美國有關方面懷疑抖音海外版tiktok軟件向中國當局泄漏用戶資訊，擔心該軟件被中國當局用於不利於美國的目的。

負責審查外國投資是否對美國國家安全構成威脅的機構美國對外投資委員會近期正抖音展開調查。美國財政部長姆努欽29日表示，他本周就此向總統府提出建議方案。

周五，在特朗普最新表態之前，華爾街日報和彭博通訊社曾報道稱，特朗普可能正準備簽署命令，要求抖音所屬的字節跳動公司出售抖音海外版。兩周前，特朗普的一名顧問的確曾表示，抖音海外版將離開字節跳動公司，獨立運行。在他看來，這種選擇好於禁止。但目前消息顯示，特朗普顯然還是選擇了在美國禁止抖音運行。特朗普表示，他準備周六就採取行動。

面對不斷升級的壓力， tiktok也不斷就自己與中國的關係辯護，否認與中國當局分享用戶資訊，也不準備接受這樣的要求。為安撫用戶擔心，tiktok幾天前承諾會保證高透明度，尤其是控制其算法設置。

抖音的戰略及國際研究中心科技政策項目負責人保證說，使用抖音軟件的安全風險接近於零。但他也指出，字節跳動有可能處於北京的壓力之下。

事實上，抖音海外版雖然發展迅速，但目前在美國之外其它地方也面對壓力。在中美關係緊張背景下，抖音海外版試圖將研發總部設在倫敦的談判近日擱淺。印度曾是該軟件下載增速最快的國家。但印度政府自6月30日起宣布在境內禁止該軟件。巴基斯坦政府近日也因該平台上傳播的“不雅”視頻而發出警告。