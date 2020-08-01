陝西保護復原2800年前西周青銅輪牙馬車

一套總長超過3米的西周晚期青銅輪牙馬車歷經三年的修復已保護和復原完畢。這套青銅輪牙馬車2014年出土於陝西省寶雞市岐山縣周原遺址。出土時，這套長3.13米、寬2.7米、高1.5米的馬車在黃土中被壓成了上千片碎片，車頭部位還有4匹馬的遺骸。

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據陝西省考古研究院研究員王占奎介紹，為了完整保護這套青銅輪牙馬車的信息資料，最大限度保存車輿的遺物和遺跡，陝西省考古研究院工作人員用整體打包的方式，把它帶回實驗室。從2017年開始，文物保護人員對這套青銅輪牙馬車進行清理保護和復原。

通過清理可以看到，這套馬車遺跡由車體和4匹馬的遺骸組成。馬車車廂裝飾華麗繁複，有大量鑲嵌綠松石的青銅構件、薄壁青銅獸面裝飾以及玉器和彩繪構件，整個車輪的外沿全部由青銅鑄造而成，這也是目前唯一一套部件完整的青銅輪牙馬車。

陝西省考古研究院副研究員黃曉娟說，共發現了400餘件青銅車飾，其中的大部分飾件上鑲嵌有幾十件甚至上百件綠松石。綠松石總數量超過萬件，都是在青銅構件上鑄造嵌槽後鑲嵌上去的。

DNA分析結果顯示，與馬車配套的4匹馬都是成年黑色公馬。王占奎根據車輪上的痕跡判斷，這輛馬車很少使用且裝飾性強，它不是用來作戰的戰車，而是西周高等級貴族的儀仗用車。

目前，根據實驗室提取的遺物和精確數據，考古工作者按照原來的工藝、結構對這輛青銅輪牙馬車進行了同比例復原。王占奎說，這套青銅輪牙馬車的保護和復原，對研究西周晚期的禮儀及車輿制度有重要價值。