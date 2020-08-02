中國“雙颱風”來襲，一個比一個厲害

據中國多家官媒消息，進入8月份，中國面臨雙颱風來襲，兩個颱風接連生成，一個是3號颱風森拉克（Sinlaku），另一個是四號颱風黑格比（Hagupit），這兩個颱風分別襲擊中國南部和東南部。似乎後者比前者力道更大，而且會北上。

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據中國氣象台預計，3號颱風森拉克從越南北部登陸後8月2日到來，給中國沿海地區帶來了疾風勁雨。8月1日20點至8月2日20點，森拉克給海南島南部、廣西西南部、廣東南部等地的部分地區帶來暴雨，局地大暴雨。廣東的西部、海南東部、南部近岸海域將出現2-3米的中浪到大浪。南海、北部灣將出現3-4.5米的大浪到巨浪區。

有消息說，中國廣東省防汛部門8月1日15時30分，在維持防4級應急響應的同時，啟動了防風Ⅳ級應急響應。

4號颱風“黑格比”似乎比森拉克的力道大，而且可能北上。該颱風逼近中國浙江和福建，預計8月3日夜間在浙江中部和福建北部登陸。中國國家海洋預報台8月2日拉響“黑格比”海浪和風暴潮警報。

據綜合消息，受“黑格比”的影響，預計8月3日早晨到白天，浙江近岸海域將出現3-4.4米大浪到巨浪，福建北部近岸海域將出現2.5-3.5米的大浪。杭州灣，寧波，台州和溫州沿海在颱風衝擊下，將出現風暴增水現象。