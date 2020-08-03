大律師會憂港府押後選舉一年可能違憲 斥提請人大作決是衝擊香港法治

中國人大常務委員會提前於本周六起一連四日召開會議，預料將討論香港立法會選舉延期一年而出現的任期問題，但香港大律師公會仍然發表聲明，對港府押後選舉的法理及證據基礎提出「重大疑問」，指港府用作決定基礎的緊急條例，在制訂禁蒙面法時已被法庭裁定為部分違憲，今次最終可能被指不合法；而港府為免受到法律挑戰，竟選擇提請人大常委會就因押後選舉而產生的立法會任期問題作出決定，既違反法治社會原則，亦對香港的法治帶來衝擊。

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大律師公會昨(2日)發出聲明，指對港府押後一年進行立法會選舉深表關注，認為港府決定的法理依據存在重大疑問，一是港府未有如聯合國和平集會自由權和結社自由權專員建議般，經與港人廣泛諮詢後再作決定，亦未見有考慮其他可減低因舉行選舉而可能產生之健康風險的措施；二是港府沒有為其決定作出令人滿意的解釋。

聲明續稱，不少押後選舉的國家，只是把選舉押後到一段較短的時間，但港府卻押後一年。該會認為，《立法會條例》條文訂明，選舉可基於危害公眾健康的事故而押後14天，而這些針對特定議題所訂立的法例，應較一般性法例，例如緊急法具優先性，但港府卻放棄慣例，引用《緊急情況規例條例》（即「緊急 法」）來取消原定的選舉及相關要求，更何況，上訴庭已裁定，指港府去年引用緊急法來訂立《禁止蒙面規例》部分違憲，終審法院稍後會因應港府上訴而作出裁決，故港府運用緊急法取消立法會選舉的決定「最終或被裁定不合法」。

聲明又指出，基本法訂明，香港立法會每屆任期為四年，而經選舉選出議員屬香港自治事務，「令人震驚的是」，港府不單無視基本法的規定，更選擇提請人大常委會就因押後選舉而產生的立法會任期問題作出決定，認為這是繞過基本法及其他香港法例的條文，以免港府的決定受到法律挑戰。聲明總結，有關做法違反法治社會中要求行政機關的行為有合法性及法律有確定性的原則，亦對香港的法治帶來衝擊。

但在大律師公會發出聲明之際，親建制的《星島日報》引述消息人士指，國務院港澳事務辦公室副主任張曉明已經抵達香港，預料會就立法會因押後選舉而出現的真空期的處理方法，聽取意見。

據了解，港府傾向由原班立法會議員續任一年來處理真空期的立法事宜，但港區人大常委譚耀宗指出，原議員中有4人參選下屆立法會時被選舉主任判定為不符合參選資格，繼續延任一年會出現「尷尬」和矛盾，人大常委會會在全面考慮後作出決定。另外，立法會前主席曾鈺成今早在電台叩應節目中表示，估計人大常委會就立法機關未來一年的安排作出決定時，可能會列出議員延任時需要符合的條件，當中一定帶有政治考慮。

人大常委會一般是每隔兩個月的當月月底舉行，但是次會議則提前於本月8日至11日在北京舉行，議程未有包括香港立法會選舉的相關事宜，但譚耀宗表明，人大委員長可按需要增加議程。